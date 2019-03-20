Потрібно створити умови, щоб у українців не було необхідності давати хабарі – Гриценко

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко підкреслив, що тих корупціонерів, які будують величезні схеми, треба нещадно саджати за грати.

Про це він сказав у програмі "Гостре питання".

Гриценко вважає, що корупція в Україні дійшла до низового рівня і якщо проаналізувати всі, включаючи побутові, її аспекти, то в цьому процесі задіяні мільйони.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

"Ніхто не буде саджати мільйони людей. Є велика різниця між тими, хто вимушено пропонує і дає хабарі, і тими, хто нахабно, по-мародерському, вимагає і бере. Тих будемо саджати нещадно", – підкреслив політик.

За словами кандидата в президенти, необхідно створити умови, щоб у українців не було необхідності давати хабарі.

"Якщо ви підприємець і вам оплатити чесно податок – це менше, ніж давати хабар, у вас не буде ніякої мотивації давати ці хабарі", – підкреслив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анатолій Гриценко пообіцяв, що буде жорстко карати за корупцію і кумівські стосунки у владі.

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