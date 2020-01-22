"Потрібно поважати!" Посольство США жорстко звернулося до Росії через Україну

Посольство США в Україні у День Соборності закликало Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність української держави.

Про це йдеться в повідомленні американського дипвідомства в Twitter. Там також опублікували привітання, яке записала тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"День Соборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом, а також її територіальними водами", – зазначили в посольстві.

Посольство США закликало Росію поважати суверенітет України

Зі свого боку Квін у своєму відеозверненні зізналася, що єдність українців, а також їхній ентузіазм і відданість у різні історичні часи "надихали її та інших людей по всьому світу".

"Під час Євромайдану і Революції Гідності ми стали свідками того, як українці із заходу і сходу, півдня і півночі стояли пліч-о-пліч і захищали європейське майбутнє України. Вони продемонстрували єдність у своєму прагненні до процвітаючої, демократичної і вільної країни у відповідь на російську агресію. США підтримують народ України в День Соборності і щодня", – наголосила вона.

On Ukrainian Unity Day, we call on Russia to respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, including Crimea and the Donbas, extending to its territorial waters.https://t.co/uAWBWGaTVT — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 січня в Україні відзначається День Соборності. Свято приурочене до Акту злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) у 1919 році.

У 2020 році виповнюється 101 рік з дня, коли Україна об'єдналася після декількох століть існування окремо.

На державному рівні День Соборності почав відзначатися тільки в кінці 90-х.

У Києві на мосту Патона вранці 22 січня, в День Соборності України, активісти утворили "живий ланцюг", який символізує єдність нашої країни

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