"Потрібно поважати!" Посольство США жорстко звернулося до Росії через Україну

Посольство США в Україні у День Соборності закликало Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність української держави.

Про це йдеться в повідомленні американського дипвідомства в Twitter. Там також опублікували привітання, яке записала тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"День Соборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом, а також її територіальними водами", – зазначили в посольстві.

Зі свого боку Квін у своєму відеозверненні зізналася, що єдність українців, а також їхній ентузіазм і відданість у різні історичні часи "надихали її та інших людей по всьому світу".

"Під час Євромайдану і Революції Гідності ми стали свідками того, як українці із заходу і сходу, півдня і півночі стояли пліч-о-пліч і захищали європейське майбутнє України. Вони продемонстрували єдність у своєму прагненні до процвітаючої, демократичної і вільної країни у відповідь на російську агресію. США підтримують народ України в День Соборності і щодня", – наголосила вона.

On Ukrainian Unity Day, we call on Russia to respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, including Crimea and the Donbas, extending to its territorial waters.https://t.co/uAWBWGaTVT