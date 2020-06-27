Потрібно об’єднатися заради допомоги людям, – Тимошенко

Надати ефективну, комплексну підтримку та працювати над відновленням регіонів, які постраждали внаслідок повеней у Західній Україні, треба спільними зусиллями. Пріоритетом має бути допомога людям.

Про це заявила Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє пресслужба ВО "Батьківщина".

"Необхідна єдність усіх державних структур, усіх політичних сил. І діяти – негайно!" – закликала Юлія Тимошенко.

Голова "Батьківщини" наголосила, що постраждалі мають вже зараз отримати можливості для облаштування, роботи та компенсації збитків.

"Неприпустимо, щоб люди відчули себе кинутими напризволяще. Допомога потрібна вже зараз", – підкреслила Юлія Тимошенко.

Обмеженість фінансових ресурсів держави не означає, що коштів для подолання наслідків стихії немає, впевнена лідер партії. Вона нагадала про зловживання, викриті парламентською ТСК.

"Зараз необхідно повернути гроші, вкрадені під прикриттям податкової, і змусити "Нафтогаз" перерахувати 72 мільярди, які він винен державі. Потрібна політична воля – гроші можуть і мають бути спрямовані на потреби людей", – зауважила Голова партії.

Юлія Тимошенко закликала вже на найближчому засіданні Верховної Ради невідкладно внести зміни до бюджету і зібрати фінансові ресурси, достатні для подолання наслідків стихії.

"Я точно знаю: якщо у вівторок на засіданні парламенту ми всі будемо діяти ефективно та швидко як єдина команда – ми зможемо швидко дати людям ту допомогу, яка їм зараз потрібна", – запевнила лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко переконана – країна зможе протистояти будь-яким викликам, якщо пріоритетом влади будуть потреби й інтереси людей.

"Саме люди мають бути в центрі уваги всіх гілок влади. Я думаю, що наша держава може і повинна витримати цей удар гідно і вийти з ситуації ще міцнішою і сильнішою", – резюмувала Юлія Тимошенко.