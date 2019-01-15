''Потрібно об'єднатися'': Наливайченко озвучив рецепт чесних президентських виборів в Україні

Рух "Справедливість" закликав всіх учасників президентських виборів об'єднатися для контролю виборчого процесу. Це єдиний спосіб гарантувати Україні чесні вибори.
Про це в ефірі ObozTV заявив лідер руху, кандидат в президенти України Валентин Наливайченко. Він підкреслив, що для цього "Справедливість" готова надати свої волонтерські правові центри в усіх областях України.
"Це перша ініціатива, яку я висунув як кандидат в президенти: об'єднатися і всім створити громадський рух за вільні і справедливі вибори. Я думаю, що сила буде, коли дійсно об'єднаються всі учасники виборчого процесу, які пройдуть реєстрацію, разом з громадськими організаціями та міжнародними спостерігачами", – запевнив Наливайченко.
Він закликав всіх зробити так, щоб президентські вибори в Україні нарешті не відкидали країну назад, не принижували людей і не розчаровували виборців.
Валентин Наливайченко
"Має бути навпаки – швидко і прозоро встановили результати і дали можливість країні швидше вибратися з прірви, розвиватися швидше. А новій владі і новому президенту дозволили швидше виконувати передвиборні обіцянки своєї програми", – підвів підсумок політик.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Верховна Рада України в листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанова ЦВК про їх проведення було оголошено 26 листопада.
Голосування під час першого туру виборів пройде з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.
Перший кандидат в президенти вже подав всі необхідні документи в ЦВК і був офіційно зареєстрований.
Одіозний політик, лідер забороненої в Україні Комуністичної партії Петро Симоненко також заявив про своє рішення балотуватися в президенти.
Відомий український комік і актор Володимир Зеленський оголосив про висунення в кандидати в президенти України під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1 + 1", яке "змістило" промову президента України Петра Порошенка.
Керівництво "1 + 1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів – радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.
З єдиним кандидатом в президенти визначилися демократичні сили України. Ним став Анатолій Гриценко.
Громадська організація "Нацдружіни" отримала дозвіл ЦВК спостерігати за виборчим процесом.
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