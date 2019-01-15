''Потрібно об'єднатися'': Наливайченко озвучив рецепт чесних президентських виборів в Україні

Рух "Справедливість" закликав всіх учасників президентських виборів об'єднатися для контролю виборчого процесу. Це єдиний спосіб гарантувати Україні чесні вибори.

Про це в ефірі ObozTV заявив лідер руху, кандидат в президенти України Валентин Наливайченко. Він підкреслив, що для цього "Справедливість" готова надати свої волонтерські правові центри в усіх областях України.

"Це перша ініціатива, яку я висунув як кандидат в президенти: об'єднатися і всім створити громадський рух за вільні і справедливі вибори. Я думаю, що сила буде, коли дійсно об'єднаються всі учасники виборчого процесу, які пройдуть реєстрацію, разом з громадськими організаціями та міжнародними спостерігачами", – запевнив Наливайченко.

Він закликав всіх зробити так, щоб президентські вибори в Україні нарешті не відкидали країну назад, не принижували людей і не розчаровували виборців.

Валентин Наливайченко Facebook

"Має бути навпаки – швидко і прозоро встановили результати і дали можливість країні швидше вибратися з прірви, розвиватися швидше. А новій владі і новому президенту дозволили швидше виконувати передвиборні обіцянки своєї програми", – підвів підсумок політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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