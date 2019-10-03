"Потрібне народне голосування!" Тимошенко закликала не допустити розпродаж землі

Домогтися ухвалення законів про референдум та проведення всенародного голосування із земельного питання українці повинні спільно, бо від цього залежить майбутнє України.

Про це голова ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила під час спілкування з аграріями, які зібралися перед Верховною Радою, протестуючи проти відкриття ринку землі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Політик обурилась тим, що урядовий законопроєкт щодо розпродажу землі був внесений до порядку денного без обговорення та рішення профільного комітету, при тому, що він не сприймається наразі ні суспільством, ні аграріями.

Як зазначила Тимошенко, законопроєкт несе небезпеку втрати суверенітету України, адже землю у прикордонних областях зможуть скуповувати особи з подвійним громадянством. Крім того передбачається, що першочергове право купити землю матимуть ті, хто орендує її. А зараз, як відомо, великі агрохолдинги сконцентрували у своїх руках величезні території і тільки й чекають, щоб швидко їх придбати.

Юлія Тимошенко виступила проти закону про ринок землі Сайт пресслужби ВО Батьківщина

До того ж купити сільськогосподарські угіддя можна буде за встановленою ринковою ціною. Це означає, що якщо хтось на 100 доларів дасть більше, то матиме переважне право її купити, додала політикиня.

"Політичної волі найвищого рівня віддати землю українським фермерам, селянам немає. Є воля запустити сюди безмежні капітали, з якими не зможуть конкурувати прості фермери", – наголосила Тимошенко.

Неприйнятною парламентарка вважає і норму про можливу для купівлі площу землі. Так, в одні руки можна буде придбати 0,5% всіх сільськогосподарських земель (це 210 тис. гектарів) і не більше 15% території області.

"Це означає, що одну область можуть придбати 6-7 людей. Треба пам'ятати, що в нас 72% території України – це сільськогосподарська земля. Це не лише розпродаж з молотка, це реально продаж території України", – переконана вона.

Політикиня закликала всіх аграріїв бути активними і разом чинити опір розпродажу землі.

"Або не дамо доторкнутися до нашої землі, або вони жорстко це зроблять, без врахування інтересів українців. Влада не має права розпоряджатися землею за всі прийдешні покоління", – сказала парламентарка.

Тимошенко домоглася того, що аграрний комітет ВРУ підтримав її пропозицію провести парламентські слухання щодо доцільності запровадження ринку землі до розгляду урядового законопроєкту в сесійній залі, а також на своєму засіданні у п'ятницю, 11 жовтня, розглянути всі законопроєкти щодо землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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