"Потрібно говорити з журналістами!" Тарута жорстко розкритикував закон "Про медіа"

Народний депутат від партії "Батьківщина" Сергій Тарута заявив, що перед голосуванням за законопроект "Про медіа", співавтором якого є нардеп Олександр Ткаченко, влада повинна обговорити цей документ з українськими журналістами.

Таку думку він висловив в коментарі виданню "Гордон". Тарута зазначив, що виступає проти законопроекту, оскільки завжди був на боці журналістів.

Він підкреслив, що з цього законопроекту журналісти можуть оцінити рівень і інших законодавчих ініціатив "Слуги народу", що розробляються і приймаються в турборежимі.

Тарута розкритикував закон "Про медіа"

"Рівно те ж відбувається і в інших аспектах, в першу чергу щодо економічних законопроектів. Наприклад, в податкові зміни №1209 і №1210 або в законопроекті про ринок землі. Начебто мета гарна, а насправді жах! У парламенті у багатьох законопроектів спочатку мета гарна, але вона нівелюється негативом, який в тому числі закладається в пропонованих документах. Це називається крок вперед, два назад. Чисте дилетантство. Проблема в тому, що цей законопроект абсолютно не спирається на тих, кого в результаті торкнеться", – підкреслив Тарута.

На його думку, необхідно впроваджувати відповідальність і для ЗМІ, і для влади. Він згадав про те, що в 2015 році у нас була комісія Пета Кокса від Європарламенту, який намагається допомагати Україні правильно вести законодавчу діяльність. На 76 сторінках було викладено повний цикл публічної політики, який передбачає обов'язкові консультації з усіма зацікавленими сторонами.

"Зацікавлені сторони – це ті, кого цей закон торкнеться. При підготовці законопроекту "Про медіа" це було враховано? Я недавно був в Брюсселі, європейці прямо і жорстко говорили, що в цьому турборежимі робиться багато помилок. Хочете щось зробити? Запросіть тих, кого це безпосередньо стосується", – сказав нардеп.

Він зазначив, що в даному питанні спершу потрібно визначитися з кінцевою метою.

"Якщо хочемо щось дійсно якісно змінити, а не знову посилити контроль держави тепер вже над медіа, необхідно запросити кращих журналістів, головних редакторів, репортерів, які реально варяться в медійній сфері та знають всі її проблеми. З ними треба говорити, аналізувати ризики і разом вирішити проблему, в тому числі пов'язану з російською пропагандою.

Як вирішити? Спільно виробити технічне завдання, тобто чітко прописати, чого хочемо і яка наша кінцева мета. Тому що потрібен не закон заради закону, а реальне досягнення мети. Думаєте, автори законопроекту "Про медіа" це врахували?" – резюмував Тарута.

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