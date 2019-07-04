"Потрібно довести до кінця": Вакарчук пояснив, навіщо йде в Раду

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його політсила йде в парламент, щоб завершити в Україні судову реформу.

Він висловив невдоволення тим, що попередня влада не змогла цього реалізувати. Свою позицію щодо судової реформи Вакарчук виклав у відео, яке опинилося у розпорядженні OBOZREVATEL (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Святослав Вакарчук Укрінформ

"Я публічно писав з цього приводу позиції, я давав коментарі, що судова реформа повинна бути завершена до кінця. На жаль, вона не завершена. Саме тому партія "Голос" сьогодні йде в парламент. Для нас це один з ключових пріоритетів. Не можуть старі судді оновлювати самі себе", – говорить голова "Голосу".

Він висловив упевненість в тому, що для максимального ефекту необхідно змінити всю судову систему. Для цього потрібно внести зміни в закони, щоб і Вища кваліфікаційна комісія суддів, і Вища рада правосуддя мали зовсім інший склад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вакарчук не виключив своєї роботи у виконавчій владі. Він зізнався, що не має наміру обмежитися проходом до Верховної Ради.

"Якщо ми йдемо у владу, якщо ми йдемо в політику, то ми хочемо брати на себе відповідальність. Ми не йдемо у Верховну Раду для того, щоб стояти на трибуні, виголошувати порожні промови, як багато політиків, і говорити: "Ми ніякого відношення до ситуації в державі не маємо", – сказав він.

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