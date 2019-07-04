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"Потрібно довести до кінця": Вакарчук пояснив, навіщо йде в Раду

1.1тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його політсила йде в парламент, щоб завершити в Україні судову реформу.

Він висловив невдоволення тим, що попередня влада не змогла цього реалізувати. Свою позицію щодо судової реформи Вакарчук виклав у відео, яке опинилося у розпорядженні OBOZREVATEL (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Укрінформ

"Я публічно писав з цього приводу позиції, я давав коментарі, що судова реформа повинна бути завершена до кінця. На жаль, вона не завершена. Саме тому партія "Голос" сьогодні йде в парламент. Для нас це один з ключових пріоритетів. Не можуть старі судді оновлювати самі себе", – говорить голова "Голосу".

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Він висловив упевненість в тому, що для максимального ефекту необхідно змінити всю судову систему. Для цього потрібно внести зміни в закони, щоб і Вища кваліфікаційна комісія суддів, і Вища рада правосуддя мали зовсім інший склад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вакарчук не виключив своєї роботи у виконавчій владі. Він зізнався, що не має наміру обмежитися проходом до Верховної Ради.

"Якщо ми йдемо у владу, якщо ми йдемо в політику, то ми хочемо брати на себе відповідальність. Ми не йдемо у Верховну Раду для того, щоб стояти на трибуні, виголошувати порожні промови, як багато політиків, і говорити: "Ми ніякого відношення до ситуації в державі не маємо", – сказав він.

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Читайте всі новини по темі "Судова реформа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Судова реформа
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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Lebed Larissa
Lebed Larissa
Чтобы брать на себя ответственность, надо иметь соответствующее образование и опыт работы в экономической сфере. Песни это хорошо, но они кормят только музыкантов. Люди, подумайте - это ещё на 5 лет! Ну разве что мы -самоубийцы?!
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