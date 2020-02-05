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7 лютого • оновлено в 09:16
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"Потрібно для країни": Вакарчук розкрив деталі особистої зустрічі із Зеленським. Відео

6.5т
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Народний депутат, глава фракції "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що після виборів спілкувався віч-на-віч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це політик розповів в інтерв'ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках авторського відеопроєкту "Орестократія" (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

"Бачився недавно, ми говорили виключно про Донбас і врегулювання війни на Сході, це було перед нормандською зустріччю. Оскільки це була зустріч між нами двома, я не хотів би оприлюднювати подробиці", – зазначив Вакарчук.

Вакарчук і Зеленський

Вакарчук і Зеленський

Нардеп додав, що спілкувався з главою держави на ті теми, про які говорив публічно.

"Ніякого прихованого у мене порядку денного не було, я не з тих людей. Я спілкувався так само з Порошенком, і говорив те саме Зеленському, і готовий говорити це будь-якому президенту, якщо це буде потрібно для країни", – підкреслив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Святослав Вакарчук в інтерв'ю назвав двох ворогів України.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Святослав Вакарчук Володимир Зеленський Орест Сохар
Тег
Орестократія
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Два не лоха - и от смеха всем плохо. Растёт команда Квартала, хоть это хорошо
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