"Потрібні непопулярні рішення!" Казарін розповів, як Зеленському перемогти у війні з Росією

Президенту України Володимиру Зеленському, щоб перемогти у війні з Росією, потрібно ухвалювати непопулярні рішення.

Про це в своєму блозі на "Крим. Реалії" розповів український журналіст Павло Казарін.

"Водночас моя країна веде війну. Проти неї бореться імперія з ядерною зброєю. Щоб перемогти в цій війні – потрібно ухвалювати непопулярні рішення. А президент моєї країни звик подобатися людям. І я не знаю, чи готовий він змінюватися", – повідомив він.

Казарін зазначив, що не знає, якого майбутнього для країни хоче президент Зеленський.

"Ще рік тому він виступав на сцені й нікого не хвилювали його політичні погляди. Я навіть не впевнений, що вони у нього були", – підкреслив він.

Журналіст додав, що нині у Зеленського в руках зосереджена вся влада в країні.

"У президента моєї країни на руках флешрояль. Він контролює парламент, у нього ручний Кабмін. Йому підкоряються всі силовики і ЦВК. Українська опозиція ні на що не впливає, а за критику позбавляють права голосу. Якщо король вирішить голяка їздити вулицею, то йому не буде кому про це сказати", – розповів він.

Казарін підсумував, що, на його думку, президент – це акціонерне товариство, але він не знає, хто в цій структурі головний акціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Павло Казарін розповів, що президент Володимир Зеленський розділив українське суспільство на дві нерівноцінні групи.

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