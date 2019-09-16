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16 вересня • оновлено в 11:20
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"Потрібні непопулярні рішення!" Казарін розповів, як Зеленському перемогти у війні з Росією

1.7т Читати матеріал російською

Президенту України Володимиру Зеленському, щоб перемогти у війні з Росією, потрібно ухвалювати непопулярні рішення.

Про це в своєму блозі на "Крим. Реалії" розповів український журналіст Павло Казарін.

"Водночас моя країна веде війну. Проти неї бореться імперія з ядерною зброєю. Щоб перемогти в цій війні – потрібно ухвалювати непопулярні рішення. А президент моєї країни звик подобатися людям. І я не знаю, чи готовий він змінюватися", – повідомив він.

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Казарін зазначив, що не знає, якого майбутнього для країни хоче президент Зеленський.

"Ще рік тому він виступав на сцені й нікого не хвилювали його політичні погляди. Я навіть не впевнений, що вони у нього були", – підкреслив він.

Журналіст додав, що нині у Зеленського в руках зосереджена вся влада в країні.

"У президента моєї країни на руках флешрояль. Він контролює парламент, у нього ручний Кабмін. Йому підкоряються всі силовики і ЦВК. Українська опозиція ні на що не впливає, а за критику позбавляють права голосу. Якщо король вирішить голяка їздити вулицею, то йому не буде кому про це сказати", – розповів він.

Казарін підсумував, що, на його думку, президент – це акціонерне товариство, але він не знає, хто в цій структурі головний акціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Павло Казарін розповів, що президент Володимир Зеленський розділив українське суспільство на дві нерівноцінні групи.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Павло Казарін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Буришева Галина
Буришева Галина
Скажіть, будь ласка, чи це є дієвий засіб впливу на думки президента/офіс президента - розмістити статтю будь-де в І-нет-виданні або всім показати свої думки на відео? Якими взагалі можуть бути наші дії, щоби вони досягали своєї мети/ефекту? - Петиція? Відкритий лист? ..?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Так о каких именно решениях талдычит Паша? Вот уже даже не смешно. Ты же своего папку позоришь - он хоть и предатель, предавший Крым за западные гранты, но у него хоть мозгов немного есть.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Кац предлагает сдаться?
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