"Потрібні свої лідери на Донбасі": у Зеленського заявили про діалог із Путіним

Україні необхідно мати своїх місцевих впливових лідерів на Донбасі, щоб вести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Таку заяву зробив кандидат у народні депутати від президентської партії Максим Бужанський в інтерв'ю "Стране".

"Ми весь час втрачаємо ініціативу, що дуже влаштовує політичних росіян. Ми програємо саме через це. Якщо згадати інтеграцію Чечні до складу РФ після війни на початку 2000-х, то там вирішили питання не війною. Росія зробила ставку на місцевих політиків і руками цих людей "притягнула" Чечню назад. Невже всі думають, що якщо завтра підпишуть папірець, то все закінчиться? Ні, такого не буває", — сказав він, підкресливши, що "нам необхідно мати своїх місцевих лідерів на Донбасі, які будуть впливовими".

Макс Бужанський "Країна"

"Нам потрібні там свої представники, тому що зараз ми там не авторитетні. Розмовляти з Путіним потрібно, але якби у нас там було більше впливу серед населення, то ми могли б вести переговори з більш сильних позицій", — вважає майбутній нардеп.

Він упевнений, що Україна "може запропонувати їм раціональний діалог".

"Пояснити, що вони і ми виявилися зовсім не там, де хотіли опинитися. Хтось повинен ці меседжі донести. Питання не в тому, щоб знайти людину, яка зможе вести діалог, а в тому, що потрібно визнати і зізнатися: за п'ять років ніхто діалогами взагалі не займався. За весь цей час були гасла, які до реальних процесів не мають ніякого відношення. Зараз потрібно побудувати конструкцію, а потім в цю конструкцію вбудувати групу людей, які займатимуться переговорами", — підкреслив Бужанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Бужанський висловився проти Дня пам'яті і примирення. Крім того, майбутній нардеп виступив проти перейменування Росії в Україні у Московію.

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