"Потрібні кроки назустріч!" Медведєв раптово заговорив про діалог із Україною

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва після президентських виборів в Україні буде готова до діалогу з новим керівництвом, якщо і воно буде в ньому зацікавлене.

"В Україні йде жорстка, брудна виборча кампанія з виборів президента. Спостерігаючи за нею, ми в Росії поки не розуміємо, з ким в Україні можна розмовляти", — сказав глава російського кабміну в інтерв'ю болгарській газеті "Труд".

Водночас Медведєв додав, що Російська Федерація поважатиме вибір українців.

"Кампанія з виборів президента країни проходить із грубими порушеннями загальноприйнятих демократичних норм. У тому числі норм, якими керуються європейські країни", — вважає Медведєв.

Для прикладу він згадав про заборону Києвом "буквально на старті передвиборчого марафону під надуманими приводами виборчих дільниць у своїх дипломатичних і консульських установах на території Росії".

Дмитро Медведєв ФАН

"Майже три мільйони громадян України, які живуть і працюють у Росії, втратили можливість проголосувати. Це явне обмеження виборчих прав українських громадян", — додав голова російського уряду.

Він зазначив, що "Росія хоче налагодити відносини з Україною".

"Ми сусіди. У багатьох російських громадян там живуть родичі, як і в українців у Росії. У нас спільні історія й культура, донедавна були взаємовигідні економічні відносини", — зазначив глава кабінету міністрів РФ.

За його словами, "тепер ситуація в російсько-українських відносинах дуже непроста". "Щоб її змінити, потрібні кроки назустріч одне одному. Однак Київ поводиться так, що робити якісь прогнози складно", — вважає Медведєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Медведєв став посміховиськом у мережі через "приставний стільчик" на офіційних переговорах.

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