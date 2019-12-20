"Потрібні голоси!" "Слуги народу" захотіли повернути алкоголь в Раду

Народний депутат партії "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що глава фракції Давид Арахамія планує провести голосування про дозвіл торгувати спиртними напоями в буфеті Верховної Ради.

Про це він розповів в своєму Telegram-каналі "Правда Качури", додавши скріншот повідомлення від Арахамії, в якому той наказує, як і за що голосувати. Вочевидь, листування ведеться в одному із загальних чатів партії.

"Колеги, завтра потрібні голоси. Будемо голосувати за скасування постанови ВРУ про заборону торгівлі спиртними напоями в буфеті", – сказано в повідомленні.

Давид Арахамія збирає підписи на дозвіл продавати в Раді алкоголь

Як зазначив сам Качура, напевно перед Новим роком нардепам пропонують закрити надзвичайно важливие для життя України питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група депутатів від фракції "Слуга народу" зареєструвала в парламенті законопроект №2584, який дозволить звільняти співробітників за "втрату довіри".

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