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20 грудня • оновлено в 08:56
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"Потрібні голоси!" "Слуги народу" захотіли повернути алкоголь в Раду

1.6т
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Народний депутат партії "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що глава фракції Давид Арахамія планує провести голосування про дозвіл торгувати спиртними напоями в буфеті Верховної Ради.

Про це він розповів в своєму Telegram-каналі "Правда Качури", додавши скріншот повідомлення від Арахамії, в якому той наказує, як і за що голосувати. Вочевидь, листування ведеться в одному із загальних чатів партії.

"Колеги, завтра потрібні голоси. Будемо голосувати за скасування постанови ВРУ про заборону торгівлі спиртними напоями в буфеті", – сказано в повідомленні.

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Як зазначив сам Качура, напевно перед Новим роком нардепам пропонують закрити надзвичайно важливие для життя України питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група депутатів від фракції "Слуга народу" зареєструвала в парламенті законопроект №2584, який дозволить звільняти співробітників за "втрату довіри".

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Коментарі
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Меренич Михайло
Меренич Михайло
Для повного щастя плісені лиш алкоголю не вистачає.Ото буде кураж від кварталу 95.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Были политические драки в Раде, теперь будут пьяные разборки) Бывших атошников нет там? а то бы и гранату принесли, чтобы так сказать продолжить славные традиции)
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