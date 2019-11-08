"Потрібна нова стратегія перемоги!" В "Голосі" запропонували альтернативи Мінським угодам

У партії "Голос" заявили, що єдиним ефективним шляхом для України на сьогодні є вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення власних позицій.

Заява з’явилася на Facebook-сторінці партії. У політсилі заявили, що заяву зробили, усвідомлюючи, що Крим і окуповану частину Донбасу не можна розглядати окремо від України, а також те, що нині не існує шляху повернути території на умовах України. Тому потрібно будувати країну, розвивати економіку і повертати свої землі, коли в нас буде достатньо сил, а міжнародна ситуація буде цьому сприяти.

"Саме тому час визнати реальність і вийти з Мінських угод. При цьому не відходити ні на крок назад: ані на військовому, ані на дипломатичному фронтах. Але всі маємо зрозуміти: повернути Крим і частину Донецької та Луганської областей на наших умовах поки що немає можливості.

Україна має перегрупуватись і зібрати сили, щоб повернути втрачені території та людей, які стали заручниками агресора. Повернути в тому числі ментально", - сказано у заяві.

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук НикВести

У політсилі наголосили, що війна з Росією не має військового розв'язання сьогодні, але ми маємо посилювати військову спроможність України і бути готовими переважити на свою користь силове протистояння, якщо раптом воно станеться завтра. Створювати стаціонарні військові бази, навести лад у ротації, інфраструктурі та забезпеченні армії.

"Завтра все може змінитися, і для цього потрібно докладати зусиль. А щодо санкцій — не треба розповідати нам про їх втрату. Якраз виконання Мінських угод веде до їх зняття. Ми втратимо і санкції, і суверенітет.

Війна з Росією поки що тримає в заручниках мешканців окупованих територій Сходу та Криму. Ми справді хочемо повернути своїх, але цьому заважають російські танки і російське телебачення. Пропонований росіянами "мир" може принести тільки "русский мир" на всю територію України. Ми мусимо створити програми дієвої, реальної підтримки тих, хто готовий переїхати і хто переїхав уже. І готуватися до деокупації та реінтеграції в момент, коли вона стане можлива", - зазначили у партії.

Також у заяві сказано, що Україна повинна накачати також і економічні м'язи, адже агресор не поверне нам забезпечених житлом і роботою людей, квітучі сади і розміновані поля.

"У нас попереду дуже багато важкої роботи з відновлення, на яку нам має вистачити економічних сил. Для цієї підготовки теж потрібен час. Процвітаюча економіка та заможні громадяни — найкращий аргумент правильності нашого шляху. І для наших міжнародних партнерів. І, головне, для наших співвітчизників з обох боків лінії розмежування.

Україна має вийти з Мінських угод і зосередитись на державних інтересах: зупинитися, навести лад, зібрати сили і спланувати мир на своїх умовах. І реалізувати цей план з сильної позиції — тоді, коли для цього з’являться реальні можливості. Починати треба вже сьогодні", - підсумували у політсилі.

Як писав OBOZREVATEL, народний депутат, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розкритикував ідею проведення зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в "нормандському форматі".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!