Потрібен Вакарчук? Портніков виступив з гучною заявою про майбутнє України

Главі держави Петру Порошенку при будь-якому результаті другого туру виборів президента України необхідно створювати свою коаліцію у Верховній Раді, щоб утримати владу в країні.

Таку думку в блозі на "Еспрессо" висловив український журналіст Віталій Портніков, відзначивши, що сумнівається в перемозі Порошенка на парламентських виборах.

"Не впевнений, що Порошенко навчиться керувати країною, в якій у нього не буде парламентської більшості. При цьому сам політичний образ, який Порошенко створює для перемоги, буде заважати появі такої більшості. Навряд чи Порошенко зможе тепер дозволити собі явний союз із "партіями сходу" і навряд чи захоче союзу з партією Зеленського – а така партія все одно з'явиться в парламенті, щоб не трапилося в другому турі", – повідомив він.

Також Портніков наголосив, що для коаліції в Раді не вистачить голосів націонал-демократів.

"Тут вже рятівником Вітчизни може в результаті виявитися не Порошенко, а, наприклад, Вакарчук – якщо у співака, звичайно, з'явиться бажання брати участь у політичному житті країни на тлі того, що відбувається", – додав журналіст.

Святослав Вакарчук

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