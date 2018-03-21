"Потрібен план": що повинна зробити Україна після економічного розриву з Росією

Поки Росія є країною-агресором, згортання всіх економічних і політичних відносин буде правильною державницькою позицією.

Однак для реалізації цього повинен бути розроблений план заходів, зокрема щодо повного заміщення російського імпорту. Про це в коментарі "Обозревателю" розповів член правління, керівник Програми дослідження Росії та країн СНД ради зовнішньої політики "Українська призма" Олексій Крисенко.

"Насправді є реальна економіка. І тут потрібно або приймати рішення щодо повної заборони економічного співробітництва, що в принципі, неможливо. Візьмемо, наприклад, поставки ядерного палива на атомні електростанції. Це відносини господарюючих суб'єктів. Що буде, якщо їх розірвати?" - каже він.

Новини Україна розірвала програму економічного співробітництва з Росією

При цьому, на сьогоднішній економічні відносини двох країн і так зменшуються. Як зазначає експерт, в середньостроковому і довгостроковому періоді повне згортання відносин з Росією, яка є країною-агресором, буде правильною державницькою позицією. Так, на його думку, повинен бути розроблений план заходів щодо повного заміщення російського імпорту і повного згортання економічних і політичних відносин з Росією поки не буде відновлений суверенітет і територіальна цілісність України. Альтернативи в цьому питанні немає, але це

"Ми не можемо, з одного боку, закликати наших партнерів по всьому світу обмежувати торгівлю з Росією, накладати санкції на економічну діяльність певних російських корпорацій, а з іншого боку - експлуатувати ці відносини нехай навіть в критичних для нас сферах", - зазначає експерт.

Але для реалізації цього потрібна політика і план короткострокових, середньострокових і довгострокових заходів щодо зниження залежності від імпорту з Росії, вважає він.

"Повинна бути чітка державна лінія на згортання цих відносин, але згорнути їх "кавалерійським наскоком" не можна через те, що є багато болючих питань в економічних відносинах з Росією, як по відносинам "Газпрому" і "Нафтогазу". Ще кілька запитань пов'язані з критичним імпортом, наприклад, паливно-мастильних матеріалів, - вважає Крисенко. - Це повинні бути прагматичні, раціональні підходи".

Як повідомляв "Обозреватель", Кабінет міністрів припинив дію програми економічного співробітництва України і Російської Федерації на 2011-2020 роки.

Кабмін зупинив дію даного документа під час засідання в середу, 21 березня, а також доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку поінформувати уряд Росії.