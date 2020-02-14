Потрібен "Мінськ-3": російський політолог розповів про підступний план Путіна на Донбасі

Влада РФ хоче показати, що "особливий статус" на окупованих територіях Донбасу не легалізується, а "вибори" не проводяться, тому розмова про передачу Україні контролю над державним кордоном недоречна.

Таку думку висловив російський політолог Станіслав Бєлковський, коментуючи ініціативу РФ провести засідання Радбезу ООН щодо Мінських угод, передає "Гордон". На його переконання, Росія хоче на рівні Радбезу ООН зафіксувати невиконання Мінських угод нібито з провини України.

Бєлковський уточнив, що саме виконання Мінських угод – це питання трактування.

"Режим тиші, швидше за все, не дотримується. Росія хоче показати, що "особливий статус" окремих районів Донецької та Луганської областей юридично не легалізується, вибори там не проводяться, тому розмова про передачу контролю над кордоном недоречна. У перспективі це дає Москві заморожений конфлікт придністровського зразка, до якого Кремль абсолютно готовий", – наголосив Бєлковський.

Він вважає, що для виходу із замороженого конфлікту на Донбасі необхідно підписати нові угоди.

"Самі по собі Мінські угоди були спочатку нездійсненними. І для виходу зі стану замороженого конфлікту потрібен "Мінськ–3", який частково містив би концепцію старих угод, але базувався б на деяких нових передумовах. Зокрема, на зміні порядку тих чи інших дій. Теоретично РФ може передати контроль над кордоном до юридичної легалізації ОРДЛО, але для цього треба порушувати питання про пом'якшення санкцій США та Євросоюзу", – сказав Бєлковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Юрій Бутусов заявив, що Росія веде війну в Україні для того, щоб дістати робочу силу і забезпечити собі економічний розвиток.

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