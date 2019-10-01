"Потр*хатися знайдеться?" У мережу потрапило провокаційне відео зі "слугою народу"

У мережі опублікували ролик, на якому ймовірно миколаївський нардеп від "Слуги народу" Артем Черноморов фліртував із дівчиною в нічному клубі.

Кадри показав Telegram-канал "Миколаїв онлайн". При цьому зазначено, що відео було зняте задовго до того, як Черноморов висунув свою кандидатуру у нардепи.

Причому кадри увесь цей час були на його ж сторінці у "ВКонтакте".

Черноморов завзято фліртував із дівчиною в нічному клубі

На відео чоловік запитує у дівчини: "У вас потр*хатися знайдеться?", на що вона відповідає, щоб ішов шукати далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Артем Черноморов осоромився на своїй сторінці у Facebook, припустившись помилки у пості.

Також він виявив хамське ставлення на робочому місці до колишнього політв'язня Кремля, депутата від фракції "Європейська солідарність" Ахтема Чийгоза, що викликало обурення користувачів мережі.

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