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1 жовтня • оновлено в 14:47
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"Потр*хатися знайдеться?" У мережу потрапило провокаційне відео зі "слугою народу"

10.2т Читати матеріал російською

У мережі опублікували ролик, на якому ймовірно миколаївський нардеп від "Слуги народу" Артем Черноморов фліртував із дівчиною в нічному клубі.

Кадри показав Telegram-канал "Миколаїв онлайн". При цьому зазначено, що відео було зняте задовго до того, як Черноморов висунув свою кандидатуру у нардепи.

Причому кадри увесь цей час були на його ж сторінці у "ВКонтакте".

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Черноморов завзято фліртував із дівчиною в нічному клубі

Черноморов завзято фліртував із дівчиною в нічному клубі

На відео чоловік запитує у дівчини: "У вас потр*хатися знайдеться?", на що вона відповідає, щоб ішов шукати далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Артем Черноморов осоромився на своїй сторінці у Facebook, припустившись помилки у пості.

Також він виявив хамське ставлення на робочому місці до колишнього політв'язня Кремля, депутата від фракції "Європейська солідарність" Ахтема Чийгоза, що викликало обурення користувачів мережі.

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Місце
Україна Миколаїв
Тег
Партія Слуга народу
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
М-да, вот если бы он парню такой вопрос задал, то было бы все ок.
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