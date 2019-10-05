"Потрапив між молотом і ковадлом": Медведєв раптово "пошкодував" Зеленського

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що "не заздрить" президенту України Володимиру Зеленському через його роль у політичному скандалі навколо можливого імпічменту Дональда Трампа.

Таку заяву політик зробив в ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 1", передає RT. Медведєв зазначив, що українського лідера втягнули у внутрішній конфлікт у Сполучених Штатах.

"Ви знаєте, я, в усякому разі, можу сказати, що наразі точно не заздрю пану Зеленському, якщо брати відносини України зі Сполученими Штатами Америки. Тому що він потрапив між молотом демократичної партії і ковадлом республіканської партії", – сказав Медведєв.

На думку росіянина, якщо Зеленський продовжить розслідування відносно сина ексвіце-президента США Джо Байдена, то "тоді на нього, відповідно, образяться демократи і будуть говорити, що Україна втручається, як люблять робити американці, в американські вибори".

При цьому якщо Зеленський "заблокує це розслідування", на нього, за словами прем'єр-міністра РФ, "образиться нинішня адміністрація, адміністрація Трампа, якій він обіцяв сприяти у проясненні тих чи інших питань".

Володимир Зеленський і Дмитро Медведєв Колаж

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