"Потрапив між молотом і ковадлом": Медведєв раптово "пошкодував" Зеленського

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що "не заздрить" президенту України Володимиру Зеленському через його роль у політичному скандалі навколо можливого імпічменту Дональда Трампа.
Таку заяву політик зробив в ефірі пропагандистського телеканалу "Россия 1", передає RT. Медведєв зазначив, що українського лідера втягнули у внутрішній конфлікт у Сполучених Штатах.
"Ви знаєте, я, в усякому разі, можу сказати, що наразі точно не заздрю пану Зеленському, якщо брати відносини України зі Сполученими Штатами Америки. Тому що він потрапив між молотом демократичної партії і ковадлом республіканської партії", – сказав Медведєв.
На думку росіянина, якщо Зеленський продовжить розслідування відносно сина ексвіце-президента США Джо Байдена, то "тоді на нього, відповідно, образяться демократи і будуть говорити, що Україна втручається, як люблять робити американці, в американські вибори".
При цьому якщо Зеленський "заблокує це розслідування", на нього, за словами прем'єр-міністра РФ, "образиться нинішня адміністрація, адміністрація Трампа, якій він обіцяв сприяти у проясненні тих чи інших питань".
Володимир Зеленський і Дмитро Медведєв
Колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.
В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Також Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують в Палаті представників.
При цьому Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
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