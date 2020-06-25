Простите, но я буду груб. Постараюсь обойтись без мата в тексте, но думаю я про все это именно матом. В Карпатах и Закарпатье стихийное бедствие. Потопы после ливня, размытые дороги, авария на газопроводе, села в изоляции - страшное кино можно снимать. Государство борется со стихией в авральном режиме. Президент поручил министру Авакову и премьеру Шмигалю вылететь к месту бедствия и на месте непосредственно руководить процессами. Все логично - МЧС входит в структуру МВД, а премьер оптималная фигура для решения любых вопросов на уровне правительства. Будь то снабжение в экстримальных условиях, отселение, восстановление коммуникаций. Уже работают. Из хорошего у меня все. Дальше пошли вопросы почти с матом.

Дорогие мои друзья. Это не первое и не последнее наводнение с разрушениями в Карпатах за последние лет двадцать. Правильно, да? Я перепрошую, а чего вы ждали? Когда тотально вырубали лес в Карпатах, нарушая сложившуюся эко-систему, не думали о последствиях? Или это чужие приехали и вырубили? Нет, это кум подрядился пилить, сосед на дальномере этот лес возил. Голова сильрады, за которого вы голосовали все это прикрывал. Лысые Карпаты теперь воду не держат - и кто виноват? Мафия? Донецкая или своя? Вы безответственные дети, которые не думают о последствиях поступков. Я помню, когда с поездками на бляхах возникли проблемы, так местные сразу поднялись. Тысячами перекрыли дороги, даже полиция не могла справиться. Смогли, когда кармана коснулось? А почему грузовики с лесом столько лет выпускали? Где были ваши депутаты, которых вы выбирали? Когда в Киев шли тяжелые грузовики с речным камнем для оформления красивых участков богатеев - молчали? Денежка здесь и сейчас и после нас хоть потоп? Вот, получите потоп. Природа не прощает варварства. А вы ее просто насиловали ради денег. В самом деле - чего вы ждали в результате? Натирки мазями и массажа? А теперь катастрофа. Вся страна должна помочь. Помочь расплатиться за жадность и варварство. Куму, который лесоруб, большой привет. И голове сильрады - тоже.

Отдельный привет экологам на государственной зарплате и на грантах из ЕС. Закрыли денежками глазки вам, да? А тут выясняется, что даже во время моратория через подставные фирмы именно карпатский лес из Украины стал самым крупным источником древесины для Икеи. В Швеции экспорт леса вообще запрещен - так украинским закроют потребности. Мы потом табуреточки купим. И получим наводнение. А борцы за экологию получат грант на расходы от покупателей этого леса в ЕС и будут молчать наглухо. Вот такая фигня, малята. Круговая порука и продажность дали ожидаемый результат. Или вы ждали, что природа все стерпит?! Вот и Шацкие озера уходят - воды не хватает, вся ушла на полив ожины на экспорт. Любителям бурштына приготовиться. Там тоже скоро приснится экологии очень страшный сон...