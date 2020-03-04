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5 березня • оновлено в 01:14
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Потиснули руки: Порошенко і Зеленський поспілкувалися віч-на-віч. Фото дня

15.4т
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П'ятий президент України Петро Порошенко поспілкувався з нинішнім главою держави Володимиром Зеленським перед голосуванням за новий склад Кабміну і потиснув йому руку.

Їх розмова відбулася незабаром після того, як представники фракцій "Голос" і "Європейська Солідарність" поспілкувалися біля президії Ради із Зеленським, Разумковим і Стефанчуком. Тоді фракції наполягали на необхідності голосувати за склад Кабміну поіменно, а не "пакетом" (як у підсумку і сталося).

Потім до президії підійшов Петро Порошенко і кілька хвилин спілкувався з Володимиром Зеленським віч-на-віч. Поговоривши, вони потиснули один одному руки і розійшлися.

Порошенко поспілкувався із Зеленським

Порошенко поспілкувався із Зеленським

Ян Доброносов

Порошенко поспілкувався із Зеленським

Порошенко поспілкувався із Зеленським

ЕРА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів. Главою уряду став Денис Шмигаль.

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Луньков Алекс
Луньков Алекс
М-дя, Вова выглядит не сильно веселым. Меняй учителей! Тебе ведь предлагали помощь умные люди!
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кудря александр
кудря александр
Зе- выглядит обреченно. Это последнее предупреждение.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
а шо зе уже не дает всем 24 часа? не кричит "я ваш вирок"? глазенки то опустил и сказать нечего...
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