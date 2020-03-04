Потиснули руки: Порошенко і Зеленський поспілкувалися віч-на-віч. Фото дня

П'ятий президент України Петро Порошенко поспілкувався з нинішнім главою держави Володимиром Зеленським перед голосуванням за новий склад Кабміну і потиснув йому руку.

Їх розмова відбулася незабаром після того, як представники фракцій "Голос" і "Європейська Солідарність" поспілкувалися біля президії Ради із Зеленським, Разумковим і Стефанчуком. Тоді фракції наполягали на необхідності голосувати за склад Кабміну поіменно, а не "пакетом" (як у підсумку і сталося).

Потім до президії підійшов Петро Порошенко і кілька хвилин спілкувався з Володимиром Зеленським віч-на-віч. Поговоривши, вони потиснули один одному руки і розійшлися.

Порошенко поспілкувався із Зеленським Ян Доброносов

Порошенко поспілкувався із Зеленським ЕРА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів. Главою уряду став Денис Шмигаль.

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