"Посунемо Росію": "слуга народу" заговорив про зміну "формули Штайнмаєра"

На переговорах "нормандської четвірки", можливо, будуть змінені деякі пункти "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

Про це заявив заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" і Комітету з питань реінтеграції окупованих територій Максим Ткаченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо цей закон перезапустити, адже після останньої зустрічі в Парижі стало зрозуміло, що ми зможемо "зрушити" позицію Російської Федерації. У нас з'явилося нове вікно можливостей на цьому треку. З деталями цього процесу ознайомлені дипломати, але за тією інформацією, яка проскакує, з'являється надія, що "формула Штайнмаєра", що лежить у основі чинного закону, зможе трохи трансформуватися", – пояснив нардеп.

"Формула Штайнмаєра" щодо Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт у "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

За результатами "нормандського саміту" сторони підписали спільне комюніке.

Детально ознайомитися з підсумками саміту "нормандської четвірки" можна в статті OBOZREVATEL про ключові досягнуті домовленості.

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