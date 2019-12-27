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27 грудня • оновлено в 11:23
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"Посунемо Росію": "слуга народу" заговорив про зміну "формули Штайнмаєра"

2.2т
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На переговорах "нормандської четвірки", можливо, будуть змінені деякі пункти "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

Про це заявив заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" і Комітету з питань реінтеграції окупованих територій Максим Ткаченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо цей закон перезапустити, адже після останньої зустрічі в Парижі стало зрозуміло, що ми зможемо "зрушити" позицію Російської Федерації. У нас з'явилося нове вікно можливостей на цьому треку. З деталями цього процесу ознайомлені дипломати, але за тією інформацією, яка проскакує, з'являється надія, що "формула Штайнмаєра", що лежить у основі чинного закону, зможе трохи трансформуватися", – пояснив нардеп.

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"Формула Штайнмаєра" щодо Донбасу

"Формула Штайнмаєра" щодо Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Максим Ткаченко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Донбас Формула Штайнмаєра нормандський формат
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Много слов а смысла нет
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Что же дало вам повод утверждать, что Россию можно "подвинуть"? Железобетонная уверенность Путина, что Минские переписывать нельзя и они обязательны к исполнению? Какое ещё "окно возможностей", где оно? Человек просто хотел умное сказать и блеснуть модным словечком "трек".
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фил филька
фил филька
Кристина Стефанова, мир упоротых фантазий безумный и беспощадный))
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фил филька
фил филька
вы сегодня уже газпром подвинули, может хватит прессовать рашку, а то я устал угорать от упоротых выкидонов)))))
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