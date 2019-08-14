"Постріл у спину армії": Порошенко жорстко прокоментував скорочення Комітету у справах ветеранів

Скорочення Комітету у справах ветеранів Верховної Ради України – це постріл у спину армії, а також перший крок до згортання державної політики щодо захисників країни.

Таку думку висловив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, це може призвести до ліквідації стратегічно важливого Міністерства у справах ветеранів.

"Скорочення Комітету у справах ветеранів – це ще один постріл у спину армії. Перший крок до згортання державної політики щодо захисників – соціального захисту ветеранів, членів їх родин, родин загиблих, учасників Революції Гідності", – написав Порошенко.

П'ятий президент України Петро Порошенко з людьми Facebook Петра Порошенка

Він нагадав, що у всіх державах, які беруть участь у збройних конфліктах, є Міністерства ветеранів. На думку Порошенка, зберегти його функціонування в Україні дуже важливо.

"Підтримку Міністерству ветеранів України вже надали наші країни-партнери: США, Канада, Великобританія. Сподіваюся, що сьогодні у новообраних депутатів вистачить здорового глузду ухвалити правильне політичне рішення", – підкреслив п’ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" наполягла на тому, що генерал-лейтенант Михайло Забродський повинен очолити комітет з питань національної безпеки і оборони у Верховній Раді дев’ятого скликання.

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