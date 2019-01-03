Озброять Україну та покарають Путіна: що задумали США

Сполучені Штати вже в лютому-березні 2019 року можуть ввести нові санкції проти Росії. Йдеться про обмеження порівняно найбільшого російського банку або блокування морських портів для суден із РФ. Очікується, що нові обмеження проходитимуть паралельно із передачею Україні озброєння.

Наскільки це реально і що від цього Україні — розбирався OBOZREVATEL.

У чому суть?

Американський дипломат, директор Євразійського центру "Атлантичної ради" (Atlantic Council) і екс-посол США в Україні Джон Гербст заявив, що США мають намір надати Україні військову допомогу. Йдеться про протикорабельні ракети, патрульні кораблі й інше військове обладнання.

"Зараз достатньо аргументів і для надання протикорабельних ракет, патрульних кораблів, можливо, й іншого військового обладнання... У США вистачає крилатих ракет "Гарпун", в основі дії яких — технології, розроблені 30 років тому, — і це те, що ми вже зараз можемо надати. А можливо, і набагато сучасніші ракети", — сказав екс-посол.

Джон Гербст Скрін відео "Радіо Свобода"

Крім того, в найближчі місяці Штати все ж введуть "пекельні санкції" проти Росії. Йдеться про обмеження через порушення Закону про контроль за хімічною та біологічною зброєю.

"Протягом найближчих 8-10, максимум — 12 тижнів з'явиться ця набагато сильніша відповідь США", — заявив він.

Що виходить у результаті?

По-перше — економічні санкції для Росії. OBOZREVATEL уже писав про можливі обмеження із боку США. Йдеться про "пекельні санкції".

Вони охоплять 70% економіки і торкнуться приблизно 40% усіх працюючих росіян. Йдеться про сфери машинобудування, нафтопродуктів і різноманітної техніки. Це значно обмежить експорт технологій із Росії. Зокрема заборона торкнеться електроніки й двигунів для оборонної промисловості.

Не виключені і суттєві обмеження дипломатичних відносин між двома країнами, а також часткового припинення авіасполучення між США і РФ. Крім того, санкції можуть торкнуться авіаустаткування, а також поставки окремих деталей для Міжнародної космічної станції.

Що стосується морських портів — то тут йдеться про можливе рішення Європейського Союзу заборонити російським кораблям входити в торговельні порти. Ця ініціатива стала реакцією на агресію Кремля на Азовському морі й захоплення українських моряків.

По-друге — посилення обороноздатності України. США може передати військові фрегати класу "Олівер Хазард Перрі". Незважаючи на те, що вони вже списані з американського ВМФ, у нинішній ситуації для України це вагомий внесок у посилення своїх позицій на морі.

Ракети класу "Гарпун", які активно застосовувалися у боях 80-х років. Вони можуть бути використані для можливої боротьби з кораблями на Азові або на Чорному морі.

Також США можуть відкрити власний ринок озброєнь для України. Якщо Верховна Рада прийме закон про імпортні закупівлі зброї, то вже з наступного року вітчизняний Генштаб зможе закуповувати нову зброю у американських компаній.

Який буде ефект?

Міжнародник Максим Ялі вважає, що санкції будуть введені обов'язково і в найближчі місяці. Питання залишається лише в тому, які саме обмеження будуть прийняті. Експерт прогнозує, що санкції торкнуться "Аерофлоту" й авіасполучення між Росією і США, а також окремих економічних аспектів.

"Документ все одно підписуватиме Дональд Трамп. А він все ж не відкидає нормалізації відносин із Володимиром Путіним. Тому говорити про різке погіршення відносин не варто. Поки немає таких причин, які б підштовхнули його повністю розірвати зв’язки з Росією", — розповів OBOZREVATEL Ялі.

Щоправда, про відключення платіжної системи SWIFT не йдеться. Хоча раніше про таку можливість заявив спецпредставник США в Україні Курт Волкер. На думку експертів, США грають із Росією і націлені саме на довгостроковий ефект від обмежень.

"Американські аналітики кулуарно зізнаються, що санкції матимуть косметичний ефект. Вони не будуть такими "драконівськими", як кажуть політики. Зараз існують міцні бізнес-інтереси США щодо Росії. Це більше данина кон'юнктурі, мовляв, політика Сполучених Штатів спрямована на посилення санкцій", — заявляла раніше у коментарі OBOZREVATEL міжнародник Юлія Осмоловська.

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