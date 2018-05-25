"Поставити галочку": Гриценко пояснив, кому потрібен Антикорупційний суд

Лідер партії "Громадянська позиція", екс-міністр оборони Анатолій Гриценко впевнений, що Антикорупційний суд в першу чергу потрібен не Міжнародному валютному фонду, а громадянам України.

"МВФ цей суд точно не потрібен. Просто там сидять експерти, що дивляться, які зобов'язання взяла на себе Україна. А Україна підписалася створити суд - отже треба поставити галочку. Якби не підписалася, цієї галочки б не було", - сказав він в ефірі телеканалу NEWSONE.

На думку політика, суд потрібен, щоб корупціонери швидко відповідали за свої злочини.

"Якби ми були зрілою країною зі зрілою владою, яка приходить не красти, а нормально працювати, то не потрібно було б створювати Антикорупційний суд. Тим більше не потрібно було б туди вводити іноземних спостерігачів", - також зазначив Гриценко.

Він наголосив, що в багатьох країнах немає ні НАБУ, ні САП, ні НАЗК, ні Антикорупційного суду.

"Але там є суд, який тримає планку. Там, правда, всі суди антикорупційні, бо суспільство відкидає факт корупції", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня комітет Верховної ради з питань правової політики схвалив попередній варіант законопроекту про Антикорупційний суд, який ще не містить узгодженої позиції щодо повноважень громадської ради міжнародних експертів.