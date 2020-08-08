Постачання води до Криму: Шмигалю нагадали про 6 років гуманітарної катастрофи

Гуманітарна катастрофа в Криму триває вже шість років, тому проблема там не в припиненні подачі води.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. На його думку, суть проблеми полягає в тому, що російські окупанти піддають насильству, репресіям та гонінням кримськотатарський народ, а також етнічних українців.

"Поясніть прем'єр-міністру Денису Шмигалю, що гуманітарна катастрофа на Кримському півострові триває вже шість років, з кінця лютого 2014 року, коли збройні сили Російської Федерації захопили Крим", – зазначив він.

За словами Чубарова, усунення причин гуманітарної катастрофи в Криму, як і припинення екологічних руйнувань з боку російських окупантів, мовної та релігійної дискримінації, можливо тільки одним шляхом – деокупації Криму і відновлення державного суверенітету України.

"Що тут незрозумілого для прем'єр-міністра воюючої країни?" – задався питанням глава Меджлісу.

Facebook Рефата Чубарова

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна готова забезпечувати людей в анексованому Росією Криму прісною водою в разі гуманітарної катастрофи на півострові.