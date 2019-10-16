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16 жовтня • оновлено в 20:33
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Олексій Шевчук
Олексій Шевчук
Адвокат Всі статті автора

Пост про зелену депутану

2.5т

Я останнім часом мало пишу у фейсбуці, але дякуючи Світлані Крюковій побачив, як зелена депутана намагається вирішувати справи з правоохоронними органами і "рєшать вопроси" у Раді. Ця депутана сприяла фальшуванню справи щодо мосту через Дніпро та переслідуванню будівельників, яких мої партнери Костянтин Глоба, Інна Тецька, Богдан Забара захищають у судах, а зараз домовляється про цукор та океан.

Шановний пане Медяник, я з наступного тижня особисто буду просити зустрічей в Олексія Гончарука, Антона Геращенка, Ольги Варченко, Ольги Ярової, Кирила Тимошенка, Максима Бужанського, Олексія Кучера та багатьох інших з метою підтримки моєї заяви, відкриття кримінального провадження щодо Вас та першого зеленого депутана, якого повідомлять про підозру.

Робити буду це, як діючий журналіст видання "Судовий репортер". Чому? А тому, що вирішувати або лобіювати будете, після складання мандату та в межах законодавства

В'ячеслав Медяник

В'ячеслав Медяник

Страна

Олена Яхно, Сергій Власенко, Дмитро Білоцерківець, Геннадій Корбан, Борис Філатов, Оксана Коваленко, Кіра Толстякова, Кирило Малишев, Ігор Смешко та ін

#ЖурналістШевчук

16.10.2019

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Автор
Олексій Шевчук Олексій Шевчук
Особи
Антон Геращенко Олексій Гончарук Ольга Варченко Кирило Тимошенко Олексій Кучер Світлана Крюкова
Джерело
Джерело: ФБ Олексія Шевчука
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