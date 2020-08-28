Посольство США зажадало, щоб Росія покинула Донбас

США закликали Росію вивести свої війська і техніку з Донбасу і наголосили, що не зніматимуть санкції, поки вона не виконає ці умови.

Таке повідомлення було опубліковано на сторінці посольства США в Україні у Twitter у п'ятницю, 28 серпня, з нагоди річниці Іловайської трагедії.

"Ми з сумом згадуємо тих, хто віддав свої життя в Іловайську шість років тому цього тижня, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Росія повинна повністю виконати свої мінські зобов'язання – вивести свою зброю й очолювані нею сили, підтримати розформування збройних угруповань, що діють на сході України, і повернути Україні контроль над міжнародно визнаним кордоном України", – йдеться у заяві.

У посольстві додали, що санкції США проти РФ діятимуть доти, поки вона повністю не виконає свої Мінські зобов'язання.

США підтримали Україну

Як писав OBOZREVATEL, раніше прокуратура назвала винних в Іловайській трагедії. До кримінальної відповідальності раніше вже були залучені 110 осіб, зокрема 68 громадян РФ.