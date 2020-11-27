Посольство США – про "зовнішнє управління": яка країна вторглася до України?

У посольстві США заявили, що звинувачення на їхню адресу у "зовнішньому управлінні" Україною спотворюють реальність, а також нагадали, яка країна вторглася на українські території.

Таким чином у відомстві відреагували на акцію, яку 24 листопада у Києві провели представники партії "Опозиційна платформа – За життя". Заява була озвучена в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 27 листопада.

"Звинувачення в тому, що США та інші західні партнери займаються "зовнішнім управлінням" внутрішніми справами України, є не просто помилковими, а перевертають реальність догори дригом", – підкреслили в посольстві.

У відомстві нагадали, що до України вторглися не США, а Росія, яка розв'язала війну.

"Якщо говорити про зовнішнє управління, то давайте запитаємо: яка країна вторглася до України, ув'язнила, переселила і піддала тортурам її громадян, і несе відповідальність за війну, внаслідок якої загинули понад 13 тисяч осіб? Хто всередині України спонсорує регулярний потік судових позовів і поширення дезінформації, спрямованих на дискредитацію демократично обраного уряду України і його реформ, які так нелегко далися? Відповідь: явно ті сили, які в Україні, так і за її межами прагнуть зупинити євроатлантичну інтеграцію України, і збагачуватися за рахунок українського народу", – йдеться в заяві.

Водночас в посольстві додали, що їхня країна працює відкрито і в партнерстві з Києвом: "США турбуються про народ України і цінностях, за які українці боролися на Майдані. Ми працюємо відкрито і прозоро, в партнерстві з урядом України і на його прохання – прохання надавати допомогу, щоб зробити Україну безпечнішою і азможнішою, щоб просувати реалізацію євроатлантичних прагнень країни, закріплених в її Конституції".

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля посольства США у Києві 24 листопада відбувся мітинг проти "втручання" Америки у внутрішні справи України, організатором якого виступили представники ОПЗЖ.

Пізніше з'ясувалося, що учасникам акції платили гроші.