Головна Новини
22 травня • оновлено в 18:56
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Посол України гостро відповів Росії на зустріч Радбезу ООН щодо Криму

7.5т
Читати матеріал російською

Посол України в США Володимир Єльченко гостро відреагував на конференцію в Радбезі ООН щодо Криму, яку ініціювала Росія 21 травня.

У своєму Twitter Єльченко зробив репост заяви постійного представника Росії в ООН Василя Небензі з приводу того, що Москва і Київ не повинні вести діалог з кримського питання, так як жителі півострова "давно зробили власний вибір".

"Побачимося в Гаазі, хлопці", – прокоментував слова Небензі український посол.

Володимир Єльченко відповів на заяви Росії щодо Криму

Володимир Єльченко відповів на заяви Росії щодо Криму

На конференції представник Росії заявив, що його країна не буде взаємодіяти з Україною в тому, що робити з Кримом.

"Відповідь на це дали кримчани. Було б просто несправедливо і зрадницьки обговорювати їхнє майбутнє з Україною за їх спинами. Вони прийняли рішення", – сказав Небензя.

Під час конференції посли Франції, Бельгії і Європейського Союзу засудили дії Москви і заявили, що підтримують територіальну цілісність України. Місія України в ООН бойкотувала захід.

Нагадаємо, в Гаазі розташований Міжнародний суд ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія організувала 21 травня неформальну відеоконференцію з Радою безпеки ООН щодо ситуації в тимчасово окупованому Криму.

На свій захід Москва запросила так званих представників громадянського суспільства і ЗМІ Криму. Також росіяни намагалися залучити до участі представників окупаційної влади Криму, проти яких діють міжнародні санкції. Однак Україні та її партнерам вдалося цьому запобігти.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Єльченко
Місце
Україна
Теги
Крим Радбез ООН
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
8
Смішно
17
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 148.

    Вилікувалися: 6585. Померли: 588.

  • У світі захворіли понад 5,1 млн осіб, загинули – 332 тисяч.

  • Половина областей України виявилися не готові до ослаблення карантину – МОЗ показало список.

  • Росія побила новий антирекорд за смертністю від COVID-19.

  • Вчені виявили нову особливість ураження коронавірусом легенів – хвороба порушує згортання крові.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги