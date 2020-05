Посол України в США Володимир Єльченко гостро відреагував на конференцію в Радбезі ООН щодо Криму, яку ініціювала Росія 21 травня.

У своєму Twitter Єльченко зробив репост заяви постійного представника Росії в ООН Василя Небензі з приводу того, що Москва і Київ не повинні вести діалог з кримського питання, так як жителі півострова "давно зробили власний вибір".

"Побачимося в Гаазі, хлопці", – прокоментував слова Небензі український посол.

На конференції представник Росії заявив, що його країна не буде взаємодіяти з Україною в тому, що робити з Кримом.

"Відповідь на це дали кримчани. Було б просто несправедливо і зрадницьки обговорювати їхнє майбутнє з Україною за їх спинами. Вони прийняли рішення", – сказав Небензя.

Під час конференції посли Франції, Бельгії і Європейського Союзу засудили дії Москви і заявили, що підтримують територіальну цілісність України. Місія України в ООН бойкотувала захід.

Нагадаємо, в Гаазі розташований Міжнародний суд ООН.

See you in The Hague, guys! https://t.co/1jJOs1X5yB