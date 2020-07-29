Посол Угорщини назвав умови зняття вето з комісії Україна-НАТО

Угорщина не виступає проти перспективи членства України в НАТО, вона лише блокує засідання комісії на рівні міністрів, поки не будуть виконані умови щодо прав меншин.

Про це заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна. Він підкреслив, що у його країни ніколи не було наміру заблокувати український шлях в НАТО.

"Перш за все, в українських медіа було широко поширене, і деякі джерела дуже сильно намагалися розпалити, що Угорщина хоче заблокувати перспективу членства України в НАТО і т.д. Я думаю, ця ситуація з партнерством розширених можливостей продемонструвала, що у нас ніколи не було наміру заблокувати український шлях до НАТО. Що ми робимо, так це блокуємо політичну інституцію, консультативний орган у співпраці НАТО і України на рівні міністрів для того, щоб висловити нашу серйозну стурбованість в зв'язку з ситуацією з правами меншин в Україні", – заявив посол.

Він уточнив, що НАТО – не тільки військова, а й політична організація країн-однодумців, які поділяють однакові цінності і принципи.

"Якщо ви уважно прочитаєте річний документ, який надається НАТО для України – а саме якими є умови, які вона повинна виконувати для того, щоб наближатися до НАТО – в ньому є теми, що стосуються військової співпраці, але також дуже багато інших різних тем: демократія , економіка, в тому числі людські права і права меншин. Альянсу абсолютно не чужі ці принципи і права", – підкреслив Ійдярто.

Він зазначив, що три закони України: "Про освіту", "Про вищу освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної", – на думку угорської сторони, обмежують права меншин.

"Зрозуміло, Угорщина не радіє вето комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Але поки ми не побачимо якогось прогресу з української сторони, ми повинні зберігати його", – сказав посол Угорщини.

Як писав OBOZREVATEL, Угорщина чекає, коли будуть вирішені питання по законам про освіту і мовою, після цього країна готова перестати блокувати рішення в НАТО щодо поглиблення співпраці з Україною. Про це заявив глава МЗС країни.