Посол США вказав на загрозу від "обнулення" Путіна: під прицілом Україна

Агресія Росії загрожує країнам Балтії, Казахстану і Білорусі, але в першу чергу під прицілом президента Володимира Путіна – Україна.

Про це заявив посол США в Росії з 2014 до 2014 року Майкл Макфол в ефірі "Свободи слова" на ICTV. За його словами, Путін вважає, що Україна – це Росія, і вона повинна стати її частиною.

"Путін сам сказав моїй колезі Кондолізі Райс (радник президента США з національної безпеки з 2001 до 2005 року), що не вважає Україну незалежною державою, він вважає, що Україна – це Росія, і вона повинна стати її частиною", – сказав Макфол.

Крім того, Путін під час телеінтерв'ю 21 червня 2020 року говорив, що багато республік СРСР "отримали величезну кількість російських земель", що історично належать Росії. Президент РФ додав, що коли республіки виходили зі складу Радянського Союзу, вони не відмовилися від отриманих "подарунків від російського народу".

Раніше OBOZREVATEL писав, що за прийняття поправок до Конституції в Росії проголосували 77,92%, проти – 21,27%. Таким чином росіяни підтримали "обнулення" термінів президента Володимира Путіна.