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15 травня • оновлено в 12:28
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Посол США в ОБСЄ вимагає покарати Росію за Крим і Донбас

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Міжнародне співтовариство має залучити Росію до відповідальності за дії, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це йдеться в зверненні посла США при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Джеймса Гілмора до Постійної ради цієї організації.

Джеймс Гілмор зробив заяву з приводу агресії Росії в Україні

Джеймс Гілмор зробив заяву з приводу агресії Росії в Україні

"В умовах заперечень, відволікальних маневрів і дезінформації з боку Росії на тих із нас, хто дійсно вірить у принципи Гельсінського заключного акту і зобов'язання ОБСЄ, лежить колективна відповідальність. Ми повинні залучити Росію до відповідальності за те, що вона діє всупереч суверенітету й територіальної цілісності України й за зловживання, які вона зробила на сході України і в окупованому Криму", – заявив посол.

За його словами, багаторічна агресія Москви є прямим викликом безпеці Європи.

"Ясно, що ні пандемія COVID-19, ні заклик Генерального секретаря ООН Гутерреша до глобального припинення вогню у всіх зонах конфлікту не переконали Москву припинити розпалювання збройного конфлікту в Україні", – зазначив Гілмор.

Він також згадав про депортацію 200 тисяч кримських татар 18 травня 1944 року, вказавши, що 76 років потому "жорсткі репресії з боку Росії проти опонентів окупації змусили десятки тисяч кримчан утікати з півострова".

Дипломат констатував, що багато кримських татар примусово переміщуються з їхньої батьківщини вдруге за життя.

"Ми приєднуємося до наших європейських і інших партнерів і підтверджуємо, що санкції проти Росії будуть залишатися чинними, поки Росія не виконає зобов'язання відповідно до Мінських угод. Санкції, пов'язані з Кримом, залишатимуться чинними, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тлі величезної економічної рецесії через пандемію коронавірусу Європа висловлює бажання якомога швидше відновити економічні відносини, зокрема і з Росією.

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Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим ОБСЄ
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