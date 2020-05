Міжнародне співтовариство має залучити Росію до відповідальності за дії, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це йдеться в зверненні посла США при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Джеймса Гілмора до Постійної ради цієї організації.

"В умовах заперечень, відволікальних маневрів і дезінформації з боку Росії на тих із нас, хто дійсно вірить у принципи Гельсінського заключного акту і зобов'язання ОБСЄ, лежить колективна відповідальність. Ми повинні залучити Росію до відповідальності за те, що вона діє всупереч суверенітету й територіальної цілісності України й за зловживання, які вона зробила на сході України і в окупованому Криму", – заявив посол.

За його словами, багаторічна агресія Москви є прямим викликом безпеці Європи.

"Ясно, що ні пандемія COVID-19, ні заклик Генерального секретаря ООН Гутерреша до глобального припинення вогню у всіх зонах конфлікту не переконали Москву припинити розпалювання збройного конфлікту в Україні", – зазначив Гілмор.

Він також згадав про депортацію 200 тисяч кримських татар 18 травня 1944 року, вказавши, що 76 років потому "жорсткі репресії з боку Росії проти опонентів окупації змусили десятки тисяч кримчан утікати з півострова".

On May 18, 1944, #Stalin deported nearly 200K Tatars from #Crimea, and we recall the victims of this act of brutality . 76 years later, #Russia 's severe repression of opponents of its occupation has forced tens of thousands of Crimeans to flee the peninsula https://t.co/ALTIeJfiSS pic.twitter.com/O3lUGtf2Mh