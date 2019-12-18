Посол США раптово покидає Україну: названий наступник

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор може покинути посаду 1 січня 2020 року.
Дипломата на його посту замінить чинна заступниця Крістіна Квін, повідомляє газета The Washington Post з посиланням на джерела.
Тейлор обіймав замість послині США Марі Йованович, яка в травні покинула Україну. За федеральним законом він міг працювати на тимчасовій основі щонайбільше 210 днів.
Зазначається, що Білий дім може призначити новим послом США в Україні генерала армії США у відставці Кіта Дейтона, який зараз є директором Європейського центру досліджень безпеки Джорджа Маршалла в Німеччині. Раніше військовий обіймав дипломатичні посади, зокрема військового аташе в посольстві США в Москві.
Кіт Дейтон
Видання Politico пише, що президенту США Дональда Трампа "подобається Дейтон" і колишній генерал "готовий взятися за роботу". Однак серед кандидатів на посаду посла розглядається також виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.
"Рікер – кар'єрний співробітник Дипломатичної служби, також дав свідчення наприкінці жовтня. У моменті, який мало хто помітив з його свідчень за зачиненими дверима, слідчим Палати представників 26 жовтня Рікер розповів, що пошук нового посла "триває"... Рікер також повідомив, що спершу його розглядали як заміну Йованович взимку 2018 року, але в кінцевому підсумку все розвалилося", – йдеться в матеріалі.
Філіп Рікер
Крім того, газета з посиланням на власні джерела, повідомляє про можливий візит держсекретаря США Майка Помпео до Києва в січні 2020 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2019 року США ухвалили рішення відкликати Марі Йованович з посади американської послині в Україні.
18 червня Вільям Тейлор прибув до Києва в ролі тимчасового повіреного в справах США в Україні.
Нагадаємо, що Йованович потрапила в гучний скандал із Луценком. Він заявив про те, що послиня США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.
Пізніше генпрокурор зізнався, що списку він не отримував, проте Йованович проявляла інтерес до справи Віталія Каська (ексзаступник Генерального прокурора).
11 жовтня в Конгресі Йованович заявила, що її забрали з посади внаслідок прямого тиску президента Дональда Трампа на Держдепартамент і відхрестилася від звинувачень адвоката Руді Джуліані.
Пізніше Йованович виступила перед Комітетом палати представників конгресу США з показаннями, зазначивши, що відчувала на собі наслідки кампанії дискредитації, яку нібито розгорнув проти неї Джуліані.
У листопаді з'явилися документи, з яких випливає, що Джуліані і держсекретар Майк Помпео могли обговорювати кампанію з дискредитації послині США в Києві.
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