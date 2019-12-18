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18 грудня • оновлено в 11:40
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Посол США раптово покидає Україну: названий наступник

1.4т
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Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор може покинути посаду 1 січня 2020 року.

Дипломата на його посту замінить чинна заступниця Крістіна Квін, повідомляє газета The Washington Post з посиланням на джерела.

Тейлор обіймав замість послині США Марі Йованович, яка в травні покинула Україну. За федеральним законом він міг працювати на тимчасовій основі щонайбільше 210 днів.

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Зазначається, що Білий дім може призначити новим послом США в Україні генерала армії США у відставці Кіта Дейтона, який зараз є директором Європейського центру досліджень безпеки Джорджа Маршалла в Німеччині. Раніше військовий обіймав дипломатичні посади, зокрема військового аташе в посольстві США в Москві.

Кіт Дейтон

Кіт Дейтон

Видання Politico пише, що президенту США Дональда Трампа "подобається Дейтон" і колишній генерал "готовий взятися за роботу". Однак серед кандидатів на посаду посла розглядається також виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.

"Рікер – кар'єрний співробітник Дипломатичної служби, також дав свідчення наприкінці жовтня. У моменті, який мало хто помітив з його свідчень за зачиненими дверима, слідчим Палати представників 26 жовтня Рікер розповів, що пошук нового посла "триває"... Рікер також повідомив, що спершу його розглядали як заміну Йованович взимку 2018 року, але в кінцевому підсумку все розвалилося", – йдеться в матеріалі.

Філіп Рікер

Філіп Рікер

Крім того, газета з посиланням на власні джерела, повідомляє про можливий візит держсекретаря США Майка Помпео до Києва в січні 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Вільям Тейлор Марі Йованович Майк Помпео
Місце
США
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Очередной не выдержал прослушивания Щеневмерлы.
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