Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Посол, призначений Порошенком, розповів про здобутки в США

286 Читати матеріал російською

Український дипломат Валерій Чалий завершив свою чотирьохрічну каденцію в якості посла України в США. На цю посаду був призначений п’ятим президентом України Петром Порошенком.

У своєму Фейбсуці Чалий подякував усім за підтримку і зізнався, що це був непростий час, за який США стали стратегічним партнером України.

“Пять років – достатній термін, щоби послужити народу Україні і продемонструвати достойний результат на важливому зовнішньополітичному напрямі. США стали нашим стратегічним партнером. Це були непрості, наповнені новими викликами часи. Повернуся в Україну з глибокою подякою всім, з ким боролися за демократію проти авторитаризму”, – відзначив він.

Валерій Чалий

Валерій Чалий

Прямий

За словами Чалого, успіхи України на американському напрямку – це наші спільні успіхи. Однак попереду ще багато роботи, аби зробити незворотним вибраний українцями історичний євроатлантичний шлях.

Новини
У США задумали потужний удар по Путіну через Україну: що відомо

“Я повертаюся із вдячністю народу Сполучених Штатів – тепер дійсно з новими можливостями, з величезною підтримкою українців по обидва береги Атлантики, з гордістю за Україну і наших Героїв. Але у нас ще багато роботи за ту дорогу, яку ми обрали і за яку українці заплатили величезну ціну – тисячі життів наших Героїв”, – переконаний він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звільнив посла України у США.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Валерій Чалий Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel