Посол, призначений Порошенком, розповів про здобутки в США

Український дипломат Валерій Чалий завершив свою чотирьохрічну каденцію в якості посла України в США. На цю посаду був призначений п’ятим президентом України Петром Порошенком.

У своєму Фейбсуці Чалий подякував усім за підтримку і зізнався, що це був непростий час, за який США стали стратегічним партнером України.

“Пять років – достатній термін, щоби послужити народу Україні і продемонструвати достойний результат на важливому зовнішньополітичному напрямі. США стали нашим стратегічним партнером. Це були непрості, наповнені новими викликами часи. Повернуся в Україну з глибокою подякою всім, з ким боролися за демократію проти авторитаризму”, – відзначив він.

Валерій Чалий Прямий

За словами Чалого, успіхи України на американському напрямку – це наші спільні успіхи. Однак попереду ще багато роботи, аби зробити незворотним вибраний українцями історичний євроатлантичний шлях.

“Я повертаюся із вдячністю народу Сполучених Штатів – тепер дійсно з новими можливостями, з величезною підтримкою українців по обидва береги Атлантики, з гордістю за Україну і наших Героїв. Але у нас ще багато роботи за ту дорогу, яку ми обрали і за яку українці заплатили величезну ціну – тисячі життів наших Героїв”, – переконаний він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звільнив посла України у США.

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