Посол Польщі відзначив реформи часів Порошенка: Україна зробила більше, ніж за 20 років до того

Марина Погорілко Політика 18:46, 22.07.2020 Оновлено: 18:46, 22.07.2020

Голова партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко провів зустріч із послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцкі.

Як повідомила пресслужба "ЄС", Порошенко передав особисті привітання Президенту Польщі Анджею Дуді у зв’язку з його переобранням на другий президентський термін, а Ціхоцкі зі свого боку відзначив якість реформ, проведених в Україні за часів президентства лідера "ЄС".

Було наголошено також на важливості продовження зміцнення стратегічного партнерства між Києвом та Варшавою.

"Ми всі впевнені, що завдяки якості вашого лідерства, уряду і реформ з часів Майдану Україна зробила більше, ніж за 20 років до цього. Це великий шлях, який пройшла Україна. Для нас успіх України – це наш успіх. Поразка України – це наша поразка. Я завжди був вражений, коли зустрічався з офіцерами і солдатами Збройних сил України, і ми бачили, як це було до війни, і якими темпами відроджувались ваші Збройні сили за час вашого президентства. Багато країн НАТО могли би вчитися, і нашим офіцерам, солдатам є чого вчитися від ваших. Ваше лідерство, пане Президенте, я впевнений, зробить Україну ключовою темою європейських трансатлантичних справ", – зазначив Бартош Ціхоцкі.

Порошенко зустрівся з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцкі.
"Європейська Солідарність"

П’ятий Президент висловив сподівання, що Польща і надалі залишатиметься послідовним адвокатом інтересів України в рамках ЄС та НАТО.

"Я хочу подякувати за дуже важливу роботу в сфері безпеки, коли ви допомагали захисту, в тому числі, і безпеки Європейського Союзу. Бо я завжди казав: коли наші воїни на східному фланзі НАТО дають відсіч російській агресії, ми себе відчуваємо, що ми боремося не лише за суверенітет України, але і за свободу, за демократію в Європі і у світі. Ми мали дуже ефективні консультації, координацію. Ми відкриті щодо доступу наших польських партнерів до інформації, яку ми отримаємо під час відсічі російській агресії. І в цьому випадку обидві сторони виграють.

Порошенко зустрівся з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцкі.
"Європейська Солідарність"

Окремо хотів зазначити необхідність продовження розвитку нашої співпраці в рамках Україно-Польсько-Литовської бригади. Я з приємністю згадую наші з паном президентом відвідання Любліна, коли ми разом з президентом Литви пані Грибаускайте мали можливості перевірити всі етапи: і підготовки, і розробки, і координації, і спільного навчання. Це є надзвичайно корисно", – наголосив Петро Порошенко.

Він також нагадав про пріоритетність спільної протидії триваючій російській агресії та важливість зміцнення санкційної політики проти Кремля.

Крім того, сторони відзначили необхідність консолідації міжнародної єдності і солідарності для забезпечення деокупації Донбасу та Криму, а також сталості і послідовності прогресу України на шляху внутрішніх реформ.

Порошенко зустрівся з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцкі.
"Європейська Солідарність"

Особливу увагу Петро Порошенко приділив стану забезпечення поваги верховенства права і свободи слова та ЗМІ в Україні.

Він також поінформував співрозмовника про існуючі загрози повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань.

Петро Порошенко звернувся з проханням підтримати процес міжнародного визнання Православної церкви України, зокрема з боку Польської православної церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 22 липня, Петро Порошенко нагадав про річницю звільнення від російських окупантів чотирьох українських міст. Він привітав жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та Торецька на Донбасі.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Долара по 26 грн більше не має бути, – міністр економіки Петрашко

"Л/ДНР" вдарили по ЗСУ на Донбасі: загинув український воїн

Вбивство медика на Донбасі: стало відомо, що терористи познущалися над тілом воїна

Зеленський виконав вимогу Максима Плохого, який захопив автобус у Луцьку

Аваков пояснив штурм порожнього автобуса в Луцьку: силовики грали "за правилами"