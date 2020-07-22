Посол Польщі відзначив реформи часів Порошенка: Україна зробила більше, ніж за 20 років до того

Голова партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко провів зустріч із послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцкі.

Як повідомила пресслужба "ЄС", Порошенко передав особисті привітання Президенту Польщі Анджею Дуді у зв’язку з його переобранням на другий президентський термін, а Ціхоцкі зі свого боку відзначив якість реформ, проведених в Україні за часів президентства лідера "ЄС".

Було наголошено також на важливості продовження зміцнення стратегічного партнерства між Києвом та Варшавою.

"Ми всі впевнені, що завдяки якості вашого лідерства, уряду і реформ з часів Майдану Україна зробила більше, ніж за 20 років до цього. Це великий шлях, який пройшла Україна. Для нас успіх України – це наш успіх. Поразка України – це наша поразка. Я завжди був вражений, коли зустрічався з офіцерами і солдатами Збройних сил України, і ми бачили, як це було до війни, і якими темпами відроджувались ваші Збройні сили за час вашого президентства. Багато країн НАТО могли би вчитися, і нашим офіцерам, солдатам є чого вчитися від ваших. Ваше лідерство, пане Президенте, я впевнений, зробить Україну ключовою темою європейських трансатлантичних справ", – зазначив Бартош Ціхоцкі.

Порошенко зустрівся з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцкі. "Європейська Солідарність"

П’ятий Президент висловив сподівання, що Польща і надалі залишатиметься послідовним адвокатом інтересів України в рамках ЄС та НАТО.

"Я хочу подякувати за дуже важливу роботу в сфері безпеки, коли ви допомагали захисту, в тому числі, і безпеки Європейського Союзу. Бо я завжди казав: коли наші воїни на східному фланзі НАТО дають відсіч російській агресії, ми себе відчуваємо, що ми боремося не лише за суверенітет України, але і за свободу, за демократію в Європі і у світі. Ми мали дуже ефективні консультації, координацію. Ми відкриті щодо доступу наших польських партнерів до інформації, яку ми отримаємо під час відсічі російській агресії. І в цьому випадку обидві сторони виграють.

Порошенко зустрівся з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцкі. "Європейська Солідарність"

Окремо хотів зазначити необхідність продовження розвитку нашої співпраці в рамках Україно-Польсько-Литовської бригади. Я з приємністю згадую наші з паном президентом відвідання Любліна, коли ми разом з президентом Литви пані Грибаускайте мали можливості перевірити всі етапи: і підготовки, і розробки, і координації, і спільного навчання. Це є надзвичайно корисно", – наголосив Петро Порошенко.

Він також нагадав про пріоритетність спільної протидії триваючій російській агресії та важливість зміцнення санкційної політики проти Кремля.

Крім того, сторони відзначили необхідність консолідації міжнародної єдності і солідарності для забезпечення деокупації Донбасу та Криму, а також сталості і послідовності прогресу України на шляху внутрішніх реформ.

Порошенко зустрівся з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцкі. "Європейська Солідарність"

Особливу увагу Петро Порошенко приділив стану забезпечення поваги верховенства права і свободи слова та ЗМІ в Україні.

Він також поінформував співрозмовника про існуючі загрози повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань.

Петро Порошенко звернувся з проханням підтримати процес міжнародного визнання Православної церкви України, зокрема з боку Польської православної церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 22 липня, Петро Порошенко нагадав про річницю звільнення від російських окупантів чотирьох українських міст. Він привітав жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та Торецька на Донбасі.