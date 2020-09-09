Посол Латвії згадав здобутки Порошенка за 5 років і висловив свою підтримку Україні
Голова партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з послом Латвії в Україні Юрісом Пойкансом. Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та наголосили на потребі примушення Росії до сумлінного виконання своїх зобов’язань і пріоритетності підходу "спершу безпека". Про це повідомляється на сайті "Європейської солідарності".
"Нас непокоїть, що зараз через COVID-19, через окремих представників української влади місце України в порядку денному Європейського Союзу, місце агресії проти України з боку Російської Федерації на безпековому порядку світу Росія намагається розмити. І для нас це абсолютно неприйнятно. Для нас абсолютно чітка і принципова позиція – Росія має вивести війська, Росія має звільнити територію Донбасу, територію Криму. І коли дехто не вірить – я завжди наводжу приклад Латвії і Балтійських країн – коли ти віриш, що вдасться відстояти власну незалежність, це можна зробити, якщо займати тверду позицію", – підкреслив Порошенко.
П’ятий президент вказав на важливість консолідації міжнародних зусиль для забезпечення відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом, а також зміцнення санкційної політики проти Кремля. Він звернув увагу на важливість розслідування обставин зриву так званої операції "вагнерівців", оскільки це має вагоме значення і для судових процесів проти РФ, що тривають у міжнародних судових інстанціях.
Сторони детально обговорили ситуацію щодо Білорусі та перспективи її врегулювання. А також наголосили на важливості недопущення втручання Росії у справи Білорусі, що в іншому разі мусить мати серйозні санкційні наслідки для агресора.
Посол Латвії зі свого боку зазначив важливість збереження європейського та євроатлантичного курсу України, а також прогресу на шляху реформ, досягнутого за попередні роки.
"Я дуже вдячний за можливість знову з вами поспілкуватись. Вже п’ятий рік я в Україні, я був частиною історії України. Тут дуже багато було зроблено під час моєї каденції. Я був присутнім під час зміцнення Збройних сил України. Я багато разів також був на Донбасі, і ми звичайно продовжуємо допомагати Донбасу. Я був частиною створення Православної церкви України. Дуже добре пам’ятаю інтронізацію Митрополита Епіфанія. Це, звичайно, була історична подія", – зазначив Юріс Пойканс.
П’ятий президент висловив застереження проти повернення України до часів політично вмотивованих судових рішень і переслідувань політичних опонентів. І наголосив на важливості забезпечення свободи ЗМІ та свободи слова в Україні без будь-яких утисків, особливо напередодні місцевих виборів у державі.
Сторони також висловили рішуче занепокоєння через рішення Національного агентства телебачення і радіомовлення України щодо позбавлення ліцензії на мовлення радіо "Прямий FM", що є безпрецедентним в історії України.
Петро Порошенко висловив вдячність за тверду позицію підтримки України з боку Латвії.
"Для Латвії, для Європи потрібна демократична сильна незалежна європейська Україна. Це наша мета. Ви знаєте також про принципову позицію Латвії щодо вашого членства у Європейському Союзі, ми це підтримуємо, розуміємо важливість Угоди про Асоціацію. Ми створили безвізовий режим. Ми залишаємось дуже надійними партнерами і треба зміцнювати цю співпрацю", – наголосив Юріс Пойканс.
Посол Латвії також повідомив про наміри латвійської сторони відкрити своє Почесне консульство у Слов’янську (Донецька область).
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко на віче у Львові підтримав Олега Синютку на посаду львівського мера. Крім того, під час візиту у Львів лідер "Європейської солідарності" озвучив вимоги "ЄС" до влади щодо підтримки малого та середнього бізнесу під час карантину.