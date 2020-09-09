Посол Латвії згадав здобутки Порошенка за 5 років і висловив свою підтримку Україні

Голова партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з послом Латвії в Україні Юрісом Пойкансом. Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та наголосили на потребі примушення Росії до сумлінного виконання своїх зобов’язань і пріоритетності підходу "спершу безпека". Про це повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

"Нас непокоїть, що зараз через COVID-19, через окремих представників української влади місце України в порядку денному Європейського Союзу, місце агресії проти України з боку Російської Федерації на безпековому порядку світу Росія намагається розмити. І для нас це абсолютно неприйнятно. Для нас абсолютно чітка і принципова позиція – Росія має вивести війська, Росія має звільнити територію Донбасу, територію Криму. І коли дехто не вірить – я завжди наводжу приклад Латвії і Балтійських країн – коли ти віриш, що вдасться відстояти власну незалежність, це можна зробити, якщо займати тверду позицію", – підкреслив Порошенко.

П’ятий президент вказав на важливість консолідації міжнародних зусиль для забезпечення відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом, а також зміцнення санкційної політики проти Кремля. Він звернув увагу на важливість розслідування обставин зриву так званої операції "вагнерівців", оскільки це має вагоме значення і для судових процесів проти РФ, що тривають у міжнародних судових інстанціях.

Сторони детально обговорили ситуацію щодо Білорусі та перспективи її врегулювання. А також наголосили на важливості недопущення втручання Росії у справи Білорусі, що в іншому разі мусить мати серйозні санкційні наслідки для агресора.

Посол Латвії зі свого боку зазначив важливість збереження європейського та євроатлантичного курсу України, а також прогресу на шляху реформ, досягнутого за попередні роки.

"Я дуже вдячний за можливість знову з вами поспілкуватись. Вже п’ятий рік я в Україні, я був частиною історії України. Тут дуже багато було зроблено під час моєї каденції. Я був присутнім під час зміцнення Збройних сил України. Я багато разів також був на Донбасі, і ми звичайно продовжуємо допомагати Донбасу. Я був частиною створення Православної церкви України. Дуже добре пам’ятаю інтронізацію Митрополита Епіфанія. Це, звичайно, була історична подія", – зазначив Юріс Пойканс.

Петро Порошенко та Юріс Пойканс eurosolidarity.org

П’ятий президент висловив застереження проти повернення України до часів політично вмотивованих судових рішень і переслідувань політичних опонентів. І наголосив на важливості забезпечення свободи ЗМІ та свободи слова в Україні без будь-яких утисків, особливо напередодні місцевих виборів у державі.

Сторони також висловили рішуче занепокоєння через рішення Національного агентства телебачення і радіомовлення України щодо позбавлення ліцензії на мовлення радіо "Прямий FM", що є безпрецедентним в історії України.

Петро Порошенко висловив вдячність за тверду позицію підтримки України з боку Латвії.

Сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі eurosolidarity.org

"Для Латвії, для Європи потрібна демократична сильна незалежна європейська Україна. Це наша мета. Ви знаєте також про принципову позицію Латвії щодо вашого членства у Європейському Союзі, ми це підтримуємо, розуміємо важливість Угоди про Асоціацію. Ми створили безвізовий режим. Ми залишаємось дуже надійними партнерами і треба зміцнювати цю співпрацю", – наголосив Юріс Пойканс.

Посол Латвії також повідомив про наміри латвійської сторони відкрити своє Почесне консульство у Слов’янську (Донецька область).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко на віче у Львові підтримав Олега Синютку на посаду львівського мера. Крім того, під час візиту у Львів лідер "Європейської солідарності" озвучив вимоги "ЄС" до влади щодо підтримки малого та середнього бізнесу під час карантину.

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