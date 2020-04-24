Посол Грузії застеріг Україну від призначення Саакашвілі
Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе висловив побоювання у зв'язку з можливим призначенням ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.
На його думку, можливе призначення "буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок", повідомляє Інтерфакс-Україна.
Шарашенідзе нагадав, що Саакашвілі "неодноразово закликав повалити легітимно обраний уряд Грузії насильницьким шляхом".
"Ви знаєте, що Міхеїла Саакашвілі визнано Грузинською державою, грузинським правосуддям винним і оголошеним в міжнародний розшук. Свого часу було звернення до української сторони про затримання і передачі Міхеїла Саакашвілі в Грузії, і були передані матеріали порушених кримінальних справ", – зазначив він.
Посол Грузії в Україні також уточнив, що Україна поінформована про ставлення Грузії до цього питання. Він висловив надію, що Україна "прийме до уваги ставлення грузинської сторони до персони Саакашвілі і історії його злочинів в минулому, що підтверджується судовими постановами".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.
Новина про включення ексголови Одеської ОДА в уряд викликала величезний ажіотаж серед українців.
Також стало відомо, що Саакашвілі збирався переконувати нардепів "Слуги народу" підтримати його кандидатуру.
Крім того, в мережі спливло спільне фото колишнього президента Грузії і нинішнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Знімок був зроблений під час зустрічі випускників Київського інституту міжнародних відносин.
Нагадаємо, за час своєї кар'єри він встиг вляпатися в десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ.
24 квітня Саакашвілі прибув на зустріч з "Слугою народу", де розповів про те, чим хоче займатися в Кабміні. Його пріоритети – зниження тиску на бізнес і переговори з МВФ.