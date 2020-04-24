Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе висловив побоювання у зв'язку з можливим призначенням ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

На його думку, можливе призначення "буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Шарашенідзе нагадав, що Саакашвілі "неодноразово закликав повалити легітимно обраний уряд Грузії насильницьким шляхом".

Міхеїл Саакашвілі Гордон

"Ви знаєте, що Міхеїла Саакашвілі визнано Грузинською державою, грузинським правосуддям винним і оголошеним в міжнародний розшук. Свого часу було звернення до української сторони про затримання і передачі Міхеїла Саакашвілі в Грузії, і були передані матеріали порушених кримінальних справ", – зазначив він.

Посол Грузії в Україні також уточнив, що Україна поінформована про ставлення Грузії до цього питання. Він висловив надію, що Україна "прийме до уваги ставлення грузинської сторони до персони Саакашвілі і історії його злочинів в минулому, що підтверджується судовими постановами".

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