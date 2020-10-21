Посол ЄС процитував Стуса й обурився сумнівами в європейському виборі України

Юрій Сергієнко Політика 18:29, 21.10.2020 Оновлено: 19:33, 21.10.2020

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас в публічному виступі процитував слова українського поета Василя Стуса.

На комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС він обурився, що в країні дехто сумнівається в європейському виборі, передає "Європейська правда".

"Цими днями можна почути голоси в Україні і за її межами, які ставлять під сумнів стратегічну орієнтацію України та її європейський вибір. Нібито Угода про асоціацію зв'язує руки українській економіці. Можу сказати на це тільки одне: українському народу видніше. За словами Василя Стуса, немає більше вороття до давнього, минулого, старого", – сказав Маасікас.

Виступав посол, який є громадянином Естонії, повністю українською мовою. Таку обіцянку він публічно дав рік тому.

"Заради майбутнього України як стабільної, демократичної та європейської держави, що процвітає, ми й далі працюємо на цьому обраному шляху", – додав Маасікас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дарницький районний суд міста Києва заборонив розповсюдження тиражу книги журналіста й історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

В Офісі президента України заявили, що здивовані деякими формулюваннями судового рішення.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Кияни під судом влаштували масове читання забороненої книги "Справа Василя Стуса". Фото та відео

Посол ЄС процитував Стуса й обурився сумнівами в європейському виборі України

Україну накриють сильні магнітні бурі, пік припаде на день виборів

"Слугу" Третьякову спіймали на дивній поведінці під час промови Зеленського. Відео

"Слуги народу" приїхали на Донбас на 2 дні: ночуватимуть на передовій