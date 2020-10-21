Посол ЄС процитував Стуса й обурився сумнівами в європейському виборі України

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас в публічному виступі процитував слова українського поета Василя Стуса.

На комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС він обурився, що в країні дехто сумнівається в європейському виборі, передає "Європейська правда".

"Цими днями можна почути голоси в Україні і за її межами, які ставлять під сумнів стратегічну орієнтацію України та її європейський вибір. Нібито Угода про асоціацію зв'язує руки українській економіці. Можу сказати на це тільки одне: українському народу видніше. За словами Василя Стуса, немає більше вороття до давнього, минулого, старого", – сказав Маасікас.

Виступав посол, який є громадянином Естонії, повністю українською мовою. Таку обіцянку він публічно дав рік тому.

"Заради майбутнього України як стабільної, демократичної та європейської держави, що процвітає, ми й далі працюємо на цьому обраному шляху", – додав Маасікас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дарницький районний суд міста Києва заборонив розповсюдження тиражу книги журналіста й історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

В Офісі президента України заявили, що здивовані деякими формулюваннями судового рішення.