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"Посміялися? Тепер виконуйте": Україна протверезила Росію нюансом по трибуналу

9.7тЧитати матеріал російською

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко закликав Росію виконати рішення Трибуналу з морського права про звільнення захоплених біля берегів Криму українських моряків і суден.

На своїй сторінці в Twitter він пригадав реакцію російської делегації на грудневу резолюцію Генасамблеї ООН з вимогою звільнити моряків.

"Добре сміється той, хто сміється останнім. Коли в грудні Генасамблея ООН у своїй резолюції 2/3 голосів закликала Росію звільнити наших моряків і кораблі, їхня делегація назвала це рішення "сміховинною спробою". Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!" – написав Єльченко.

полонені моряки

полонені моряки

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"Буде дорого коштувати!" Росію налякали відмовою виконувати рішення Міжнародного трибуналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських корабля і відпустити 24 полонених моряків.

Пізніше стало відомо, що Україна буде домагатися введення санкцій відносно РФ у разі відмови від виконання постанови Міжнародного трибуналу.

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Тема
Загострення в Азовському морі
Особа
Володимир Єльченко
Місце
Україна
Теги
полонені морякиРосіяООН
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Романенко Алина
Романенко Алина
Моя иcкрeнняя благoдаpнoсть тeм, ктo покaзaл мнe этот пpекраcный сaйт http://difimas.com/1snhtp8 Пpoстo пpoйдя пpоcтoй опpос полyчила почти пoлyгодовую заpплaту)) Пoльзyйтеcь, покa ecть вoзможноcть=)
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Дебилы с обоза, а нюанс в чем? Или вам новое слово понравилось?
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Да, да. Мордор послал в сраку ваш драный трибунал. выполняйте.
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