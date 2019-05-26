"Посміялися? Тепер виконуйте": Україна протверезила Росію нюансом по трибуналу

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко закликав Росію виконати рішення Трибуналу з морського права про звільнення захоплених біля берегів Криму українських моряків і суден.

На своїй сторінці в Twitter він пригадав реакцію російської делегації на грудневу резолюцію Генасамблеї ООН з вимогою звільнити моряків.

"Добре сміється той, хто сміється останнім. Коли в грудні Генасамблея ООН у своїй резолюції 2/3 голосів закликала Росію звільнити наших моряків і кораблі, їхня делегація назвала це рішення "сміховинною спробою". Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!" – написав Єльченко.

полонені моряки Дзеркало тижня

Добре сміється той хто сміється останнім. Коли в грудні Генасамблея ООН у життя без резолюціі 2/3 голосів призвал Россию звільніті наших моряків и кораблі, їх Делегація назвала це решение "сміхотворною спроба". Посміяліся? Ідіть тепер Вікон решение Трибуналу ООН! pic.twitter.com/EG7RHXe8Ti - Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських корабля і відпустити 24 полонених моряків.

Пізніше стало відомо, що Україна буде домагатися введення санкцій відносно РФ у разі відмови від виконання постанови Міжнародного трибуналу.

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