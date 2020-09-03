Посли G7 закликали Україну до прозорого обрання нового очільника САП

Посли країн "Великої сімки" закликали Україну прозоро та політично нейтрально обирати керівників антикорупційних органів.

Так, у Twitter посли зазначили, що підтримують новостворені антикорупційні інституції в Україні, а їхня незалежність і надійний правовий статус є частиною міжнародних зобов’язань країни і підтримки з боку міжнародних фінансових установ.

"Забезпечення незалежності, цілісності та надійного правового статусу цих установ є важливим елементом міжнародних зобов’язань України, у тому числі в рамках співпраці з ЄС та постійної підтримки з боку міжнародних фінансових установ. Це важливо для якості життя українських громадян, а також для ділового та інвестиційного клімату в Україні", – сказано у повідомленні.

Так, посли наголосили на необхідності відбору керівників антикорупційних установ через прозорі, засновані на досягненнях та політично нейтральні продедури.

G7AmbReformUA / Twitter

Зі свого боку, посол ЄС в Україні Матті Маасікас уточнив, що заява безпосередньо стосується ситуації довкола процедури обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Боротьба з корупцією, заснована на сильних та незалежних інституціях, є центральною складовою співпраці ЄС та України у низці сфер, від "безвізу" до макрофінансової допомоги. Вищезазначені принципи (згадані у заяві G7) мають застосовуватися і у випадку, коли Верховна Рада висуває представників для відбору нового керівника САП", – написав Маасікас.

Matti Maasikas/ Twitter

Нагадаємо, прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу. Назар Холодницькийзвільнився з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України 21 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд України визнав, що указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро є неконституційним.