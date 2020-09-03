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Посли G7 закликали Україну до прозорого обрання нового очільника САП

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Політика
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Посли G7 закликали Україну до прозорого обрання нового очільника САП

Посли країн "Великої сімки" закликали Україну прозоро та політично нейтрально обирати керівників антикорупційних органів.

Так, у Twitter посли зазначили, що підтримують новостворені антикорупційні інституції в Україні, а їхня незалежність і надійний правовий статус є частиною міжнародних зобов’язань країни і підтримки з боку міжнародних фінансових установ.

"Забезпечення незалежності, цілісності та надійного правового статусу цих установ є важливим елементом міжнародних зобов’язань України, у тому числі в рамках співпраці з ЄС та постійної підтримки з боку міжнародних фінансових установ. Це важливо для якості життя українських громадян, а також для ділового та інвестиційного клімату в Україні", – сказано у повідомленні.

Так, посли наголосили на необхідності відбору керівників антикорупційних установ через прозорі, засновані на досягненнях та політично нейтральні продедури.

Посли G7 закликали Україну до прозорого обрання нового очільника САП

Посли G7 закликали Україну до прозорого обрання нового очільника САП G7AmbReformUA / Twitter

Зі свого боку, посол ЄС в Україні Матті Маасікас уточнив, що заява безпосередньо стосується ситуації довкола процедури обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Боротьба з корупцією, заснована на сильних та незалежних інституціях, є центральною складовою співпраці ЄС та України у низці сфер, від "безвізу" до макрофінансової допомоги. Вищезазначені принципи (згадані у заяві G7) мають застосовуватися і у випадку, коли Верховна Рада висуває представників для відбору нового керівника САП", – написав Маасікас.

Посли G7 закликали Україну до прозорого обрання нового очільника САП

Посли G7 закликали Україну до прозорого обрання нового очільника САП Matti Maasikas/ Twitter

Нагадаємо, прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу. Назар Холодницькийзвільнився з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України 21 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд України визнав, що указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро є неконституційним.

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