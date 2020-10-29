Посли G7 – про рішення Конституційного суду: Україна не повинна повертатися в минуле
Посли країн G7 засудили рішення Конституційного суду України, який скасував частину антикорупційної реформи.
Про це сказано в спільній заяві, опублікованій у Twitter. Вони висловили підтримку українському народові.
"Посли країн G7 стурбовані зусиллями скасувати антикорупційні реформи, які відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення до заможної та демократичної України", – сказано в заяві.
Вони нагадали, що Україна вже досягла значного прогресу і "не повинна повертатися в минуле".
Як писав OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна й обмежили повноваження НАЗК.
Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "будуть збережені або в крайньому разі відновлені".
Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що рішення Конституційного суду загрожує національній безпеці країни.
Рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, необхідний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливо призначення переможців місцевих виборів.