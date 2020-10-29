Посли G7 – про рішення Конституційного суду: Україна не повинна повертатися в минуле

Посли країн G7 засудили рішення Конституційного суду України, який скасував частину антикорупційної реформи.

Про це сказано в спільній заяві, опублікованій у Twitter. Вони висловили підтримку українському народові.

"Посли країн G7 стурбовані зусиллями скасувати антикорупційні реформи, які відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення до заможної та демократичної України", – сказано в заяві.

Вони нагадали, що Україна вже досягла значного прогресу і "не повинна повертатися в минуле".

Як писав OBOZREVATEL: