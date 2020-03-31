Посли G7 підтримали закони про запуск ринку землі в Україні і банки

Посли країн "Великої сімки" (G7) заявили, що підтримують ухвалення Верховною Радою законодавства про запуск ринку землі в Україні.

Про це йдеться на сторінці G7AmbReformUA в Twitter. Згідно з оприлюдненою заявою, в G7 також сподіваються на остаточне ухвалення законодавства щодо реформування банківського сектора.

"Ми вітаємо прийняття законодавства про запуск ринку землі в Україні. Це важливий перший крок в досягненні ключової реформи, до якої прагнула державна влада протягом десятиліть. Ми також вітаємо крок вперед, який зробила Україна з реформування банківського сектора, і сподіваємося на його остаточне ухвалення, що зміцнить фінансовий сектор України і дозволить рухати вперед співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями", – йдеться в повідомленні.

Крім того, посли країн "G7" підкреслили, що віддають належне президенту України Володимиру Зеленському та народним депутатам від різних політичних груп, "які працювали вчора ввечері разом і змогли подолати політичні розбіжності заради України".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

монобільшість Верховної Ради 31 березня підтримала в цілому запуск ринку землі в Україні. Законопроект підтримали на вимогу МВФ і після нагального прохання президента Володимира Зеленського.

В Україні відкриють ринок землі з 1 липня 2021 року що дозволить українцям купити до 100 га землі, при цьому купувати землю зможуть тільки фізичні особи.

Також уряд ухвалив законопроект, що регулює роботу банківської діяльності та від якого також залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

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