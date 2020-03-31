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31 березня • оновлено в 18:10
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/ Політика

Посли G7 підтримали закони про запуск ринку землі в Україні і банки

1.3т
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Посли країн "Великої сімки" (G7) заявили, що підтримують ухвалення Верховною Радою законодавства про запуск ринку землі в Україні.

Про це йдеться на сторінці G7AmbReformUA в Twitter. Згідно з оприлюдненою заявою, в G7 також сподіваються на остаточне ухвалення законодавства щодо реформування банківського сектора.

"Ми вітаємо прийняття законодавства про запуск ринку землі в Україні. Це важливий перший крок в досягненні ключової реформи, до якої прагнула державна влада протягом десятиліть. Ми також вітаємо крок вперед, який зробила Україна з реформування банківського сектора, і сподіваємося на його остаточне ухвалення, що зміцнить фінансовий сектор України і дозволить рухати вперед співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями", – йдеться в повідомленні.

Посли G7 підтримали закони про запуск ринку землі в Україні і банки

Крім того, посли країн "G7" підкреслили, що віддають належне президенту України Володимиру Зеленському та народним депутатам від різних політичних груп, "які працювали вчора ввечері разом і змогли подолати політичні розбіжності заради України".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
так вы послы проведите такие закону у себя в странах,а мы поддержим
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ну ещё бы! Не зря они мутили майдан!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Да вы и ситуацию в которой оказалась Украина приветствуете, та же Франция и Германия не устаёт подсчитывать барыши. Вы бы какой-то предел своей подлости организовали. А то даже Путин на вашем фоне симпатичным смотрится, просто чистый упырь
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россия1 москва1
россия1 москва1
Ильчук Андрей, де.бил нэзалэжний, у тебя просветление на 7 год гнилости?
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Політика

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