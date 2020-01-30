"Послали в сексуально-пішохідну прогулянку!" Україну шокувало рішення ПАРЄ по Росії

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв розкритикував "прощення" ПАРЄ Росії і запропонував остаточно поставити крапку на репутації організації.

Гнівний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook. Ар'єв вказав на допущені помилки.

"Остаточне самознищення ПАРЄ. Я повірити не можу, що вони це в уъвалили! Тепер є два варіанти введення санкцій, згідно із сьогоднішнім рішенням. Якщо порушення не дуже серйозне, то застосовується проста процедура накладення санкцій – простою більшістю. А ось якщо країна робить серйозне порушення, то тоді буде складна процедура: рішення повинні приймати і ПАРЄ, і Комітет міністрів, і Генсек, а розгляд – аж на 9 місяців!" – повідомив він.

Ар'єв підкреслив, що тепер практично неможливо ввести санкції, навіть якщо держава анексувало чужі землі.

"Раніше порушники прав людини і міжнародного права боялися санкцій ПАРЄ. Тепер вони можуть посилати цю організацію з її резолюціями в тривалу сексуально-пішохідну прогулянку, ніякого покарання не буде", – зазначив він.

"Ніяких обмежень по російській делегації не буде. Все. Прощені. У них доповідач, проросійська маріонетка голландський сенатор-комуніст Тіні Кокс, навіть прогрес побачив", – зазначив Ар'єв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Представниця української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи від ОТЗЖ Юлія Льовочкіна проголосувала за повернення росіянам повноважень в організації.

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