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30 січня • оновлено в 10:12
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"Послали в сексуально-пішохідну прогулянку!" Україну шокувало рішення ПАРЄ по Росії

1.8т
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Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв розкритикував "прощення" ПАРЄ Росії і запропонував остаточно поставити крапку на репутації організації.

Гнівний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook. Ар'єв вказав на допущені помилки.

"Остаточне самознищення ПАРЄ. Я повірити не можу, що вони це в уъвалили! Тепер є два варіанти введення санкцій, згідно із сьогоднішнім рішенням. Якщо порушення не дуже серйозне, то застосовується проста процедура накладення санкцій – простою більшістю. А ось якщо країна робить серйозне порушення, то тоді буде складна процедура: рішення повинні приймати і ПАРЄ, і Комітет міністрів, і Генсек, а розгляд – аж на 9 місяців!" – повідомив він.

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Ар'єв підкреслив, що тепер практично неможливо ввести санкції, навіть якщо держава анексувало чужі землі.

"Раніше порушники прав людини і міжнародного права боялися санкцій ПАРЄ. Тепер вони можуть посилати цю організацію з її резолюціями в тривалу сексуально-пішохідну прогулянку, ніякого покарання не буде", – зазначив він.

"Ніяких обмежень по російській делегації не буде. Все. Прощені. У них доповідач, проросійська маріонетка голландський сенатор-комуніст Тіні Кокс, навіть прогрес побачив", – зазначив Ар'єв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Представниця української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи від ОТЗЖ Юлія Льовочкіна проголосувала за повернення росіянам повноважень в організації.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Володимир Ар'єв
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Коментарі
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Яке прикре самогубство
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
видите ли, в ПАСЕ пробовали без России, не получилось. в отличие от украинцев в ЕС усваивают пройденный материал.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Были громкие заявления, что украинская делегация выйдет из организации,если Россию вернут. Хотя, после заявления в ООН о смерти Бабченка, вам все можно.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Дудко Олег, это называется "уйти по-украински".
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