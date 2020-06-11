Посла України викличуть у МЗС Грузії через слова Саакашвілі

Міністерство закордонних справ Грузії викличе посла України в Тбілісі Ігоря Долгова для пояснень щодо заяв глава Виконавчої ради реформ Міхеїла Саакашвілі про майбутні парламентські вибори в Грузії.

Як повідомляє ТАСС, про це заявив на брифінгу глава МЗС Грузії Давид Залкаліані.

Міхеїл Саакашвілі

11 червня Саакашвілі опублікував у Facebook відеозвернення, в якому закликав усі опозиційні партії Грузії об'єднатися на парламентських виборах, які повинні пройти в жовтні. Він також заявив, що не збирається дивитися на знищення Грузії і сам на виборах буде "на передовій". На даний момент відео вже видалено.

"Звичайно ж, ми викличемо посла в Міністерство закордонних справ і будемо вимагати пояснень, так як ця заява Саакашвілі є прямим втручанням чиновника в процес виборів і у внутрішні справи іноземної держави, яка при тому є стратегічним партнером. Ми вислухаємо пояснення від посла України в зв'язку з цим", – сказав Залкаліані.

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