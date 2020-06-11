Посла України викличуть у МЗС Грузії через слова Саакашвілі

Міністерство закордонних справ Грузії викличе посла України в Тбілісі Ігоря Долгова для пояснень щодо заяв глава Виконавчої ради реформ Міхеїла Саакашвілі про майбутні парламентські вибори в Грузії.
Як повідомляє ТАСС, про це заявив на брифінгу глава МЗС Грузії Давид Залкаліані.
Міхеїл Саакашвілі
11 червня Саакашвілі опублікував у Facebook відеозвернення, в якому закликав усі опозиційні партії Грузії об'єднатися на парламентських виборах, які повинні пройти в жовтні. Він також заявив, що не збирається дивитися на знищення Грузії і сам на виборах буде "на передовій". На даний момент відео вже видалено.
"Звичайно ж, ми викличемо посла в Міністерство закордонних справ і будемо вимагати пояснень, так як ця заява Саакашвілі є прямим втручанням чиновника в процес виборів і у внутрішні справи іноземної держави, яка при тому є стратегічним партнером. Ми вислухаємо пояснення від посла України в зв'язку з цим", – сказав Залкаліані.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ.
Спочатку Саакашвілі націлювався на посаду віце-прем'єра з реформ. Такої посади в Кабміні раніше не було.
Грузія відкликала для консультацій посла з України через призначення Саакашвілі. МЗС Грузії опублікував заяву через скандал з призначенням Саакашвілі.
Зеленський заявив, що Україна не відкликатиме свого посла в Грузії, незважаючи на аналогічні дії грузинської сторони. Він назвав відкликання посла Грузії в Києві помилкою.
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