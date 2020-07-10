Посла України терміново викликали в МЗС Грузії через заяви Саакашвілі

Посол України в Тбілісі Ігор Долгов був викликаний у МЗС Грузії у зв'язку з останніми заявами глави Виконавчого комітету реформ при президенті України, експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який назвав грузинську владу нелегітимною.

Як повідомило МЗС Грузії в Facebook, грузинська сторона назвала неприпустимими заяви Саакашвілі, який є українською офіційною особою.

На зустрічі з послом України було відзначено, що подібні дії, крім того, що є порушенням грузинського законодавства, "завдають серйозної шкоди відносинам між двома країнами".

У МЗС висловили сподівання, що Україна дасть відповідну оцінку поведінці Саакашвілі і обидві сторони докладуть зусиль для подальшого розвитку відносин.

Долгов пообіцяв передати Києву позицію офіційного Тбілісі.

Нагадаємо, напередодні Саакашвілі у відеозверненні назвав владу Грузії "нелегітимною".

"Я вважаю, що уряд Грузії повністю нелегітимний. Я ні на секунду не визнаю його законність і ні на секунду не визнаю законність існуючої в Грузії ситуації", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в парламенті Грузії заявили про намір вимагати від України роз'яснень через останню заяву Саакашвілі.